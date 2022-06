OM Mercato : L’offre de Marseille pour Jovane Cabral dévoilée !

Publié par Timothée Jean le 10 juin 2022 à 05:35

OM Mercato : L’Olympique de Marseille compte se renforcer en attaque cet été. Le club phocéen prépare une première offre pour Jovane Cabral.

OM Mercato : Marseille passe à l’action pour Jovane Cabral

À la veille de l’ouverture du marché des transferts en France, l’Olympique de Marseille prépare déjà ses offres pour révolutionner son effectif cet été. L’OM, qui n’est pas certain de conserver Arkadiusz Milik et Bamba Dieng, compte en effet profiter du mercato estival pour étoffer son secteur offensif. Et selon la presse portugaise, la direction marseillaise s’active déjà encore en coulisse pour faire venir Jovane Cabral (23 ans).

Prêté à la Lazio Rome pour les six derniers mois de l'exercice 2021-2022, l’international cap-verdien ne s’est pas vraiment montré à la hauteur des attentes placées en lui. Freiné par des soucis physiques, il n’a disputé que trois matchs de Serie A cette saison pour un seul but inscrit. Jovane Cabral s’apprête donc à faire son retour au Sporting Portugal, le temps pour lui de trouver une nouvelle porte de sortie. A Bola révélait récemment que l’ailier gauche aurait déjà été informé qu'il ne ferait pas partie des plans de l’entraîneur Ruben Amorim pour la saison à venir. Cette situation pourrait alors faire les affaires de l’ OM, qui serait déjà passé à l’offensive pour sa signature.

OM Mercato : Une offre de 5 M€ pour Jovane Cabral

Selon les informations du média O Jogo, les dirigeants marseillais, qui auraient approché l’entourage de Jovane Cabral ces derniers jours, s’apprêtent à présent à formuler une offre de 5 millions d’euros au Sporting Portugal pour son transfert. Reste à savoir si ce montant sera suffisant pour boucler la signature du buteur cap-verdien. Il faudra d’abord attendre que cette proposition soit formulée. En attendant, Jovane Cabral reste toujours un joueur Sporting Portugal. Il est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club portugais. Et sa clause libératoire est estimée à environ 60 millions d’euros.