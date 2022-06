LOSC Mercato : 41M€, un gros transfert se précise à Lille

Publié par ALEXIS le 10 juin 2022 à 11:11

LOSC Mercato : Proche de l’AC Milan un temps, Sven Botman est toujours la priorité de Newcastle, qui aurait transmis une offre plus alléchante à Lille.

LOSC Mercato : L'AC Milan toujours en attente

Le mercato estival est officiellement ouvert ce vendredi. Et le dossier Sven Botman, qui anime le marché du LOSC, pourrait connaître un coup d’accélérateur ces prochains jours. Il dispose d’un bon de sortie et l’AC Milan le convoite depuis l'été 2021. Le club lombard aurait déjà eu des échanges avec les agents du défenseur central en février. De plus, ce dernier serait enclin à rejoindre les Rossoneri afin de disputer de nouveau la Ligue des Champions, après sa première expérience avec Lille cette saison. Cependant, l’offre du champion de Serie A, estimée à 30 M€ hors bonus, serait toujours sur le bureau des dirigeants des Dogues. Ces derniers souhaitent en effet étudier les propositions avant de prendre leur décision.

LOSC Mercato : Newcastle passe à l’offensive pour Sven Botman

De son côté, Newcastle United ne lâche pas prise. Après avoir échoué dans sa tentative d’attirer le Néerlandais en Premier League en janvier, le club anglais serait revenu à la charge avec une offre plus importante. D’après les informations de TMW, la nouvelle proposition des Magpies se situe autour de 41 M€, soit 17 M€ versés directement au LOSC dès la signature et 24 M€ payables en quatre ans. Telegraph rapporte d’ailleurs que l’offre de Newcastle en janvier était de 35 M€, dont la moitié serait payée lors de la signature.

Le nouveau riche du championnat britannique est donc prêt à tout pour détourner Sven Botman de l’AC Milan auquel il était pourtant promis, depuis que le président Olivier Létang a confirmé qu’il dispose d’un bon de sortie cet été. Pour rappel, l'arrière de 22 ans avait été retenu la saison dernière, malgré les nombreuses sollicitations.