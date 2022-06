OM Mercato : Marseille à la lutte avec Angers pour un défenseur

Publié par Timothée Jean le 10 juin 2022 à 22:04

OM Mercato : Afin d’anticiper le départ de William Saliba, Marseille a coché le nom d’un défenseur algérien, suivi également par Angers SCO.

OM Mercato : Un international algérien pour remplacer Saliba

Véritable sensation en Ligue 1, William Saliba s’apprête à quitter l’Olympique de Marseille. Son prêt à l’ OM ne comportant aucune option d’achat, le jeune défenseur devrait faire son retour à Arsenal dans les jours à venir. Le principal concerné a confirmé cette tendance lors de ses récentes déclarations sur Téléfoot. Face à une telle situation, la direction marseillaise s’active alors en coulisse pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Plusieurs pistes sont déjà explorées en interne et la dernière trouvaille de l’OM mènerait à Ahmed Touba.

Le défenseur de 24 ans sort de deux grosses saisons du côté du RKC Waalwijk, aux Pays-Bas. Fort de ses prestations, il a été convoqué pour la première fois en Équipe nationale d'Algérie pour disputer les éliminatoires de la prochaine CAN. Aligné lors de la victoire des Fennecs face à l'Ouganda (2-0), Ahmed Touba est entré en cours de jeu face à la Tanzanie (2-0). Et ses prestations ne sont pas passées inaperçues, notamment en France, où l’OM songerait sérieusement à le recruter. Foot Mercato assure en effet que les dirigeants marseillais apprécient beaucoup le profil combatif et polyvalent d’Ahmed Touba, capable d’évoluer au poste de latéral gauche. Les Marseillais ambitionnent ainsi d’entamer les négociations en vue de boucler sa signature le plus rapidement possible. Cependant, l’OM devra se montrer très costaud sur ce dossier.

OM Mercato : Forte concurrence pour Ahmed Touba

Ahmed Touba est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec RKC Waalwijk. À une année de la fin de son bail, le néo-international algérien se retrouve en position de force pour négocier son départ. Plusieurs clubs se bousculent alors en coulisse pour sa signature. En France, l’Olympique de Marseille devra batailler avec Angers SCO. Tandis que l'AEK Athènes et l'Olympiakos tentent de l’attirer en Grèce. Le Benfica Lisbonne, le Betis Séville, Leverkusen, le Celtic Glasgow serait également sur ses traces. Cette rude concurrence risque donc de faire grimper le prix d’Ahmed Touba, estimé à un million d’euros, selon Transfermarkt.