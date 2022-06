Clermont Foot Mercato : Un ancien Lyonnais en route pour le CF63

Publié par Ange A. le 11 juin 2022 à 03:45

Clermont Foot Mercato : Un latéral formé à l’Olympique Lyonnais pourrait rejoindre le CF63. L’ancien Gone est libre de tout contrat.

Clermont Foot Mercato : Un international algérien passé par Lyon dans le viseur

Promu en Ligue 1 cette saison, le Clermont Foot n’est pas passé loin d’une relégation. Le CF63 a terminé à la 17e place de Ligue 1, avec 4 unités d’avance sur l’AS Saint-Étienne (18e). La saison terminée, Pascal Gastien pourrait perdre des membres importants de son effectif. Meilleur buteur du club auvergnat, Mohamed Bayo a récemment ouvert la porte à un départ de Clermont. Le Guinéen souhaite désormais relever de nouveaux challenges après avoir fait ses preuves chez le promu. Valeur sûre au poste d’arrière droit, Akim Zedadka est également en instance de départ. En fin de contrat, il devrait rejoindre le Lille OSC. Pour le remplacer, Foot Mercato assure que le CF63 pense à un international algérien formé à l’Olympique Lyonnais.

Mehdi Zeffane vers Clermont ?

Le site spécialisé révèle un intérêt du Clermont Foot pour Mehdi Zeffane. Le média en ligne assure que l’arrière droit algérien serait proche de s’engager avec le promu. Les détails de la proposition clermontoise n’ont jusqu’ici pas fuité. En cas de signature de Zeffane, le CF63 frapperait un coup à zéro euro sur le marché des transferts. L’international algérien aux 19 capes est libre de tout contrat depuis son départ de Malatyaspor en avril. Récemment interrogé par FM, l’ancien Lyonnais également passé par le Stade Rennais faisait part de son désir de retourner en Ligue 1. Il ouvrait d’ailleurs la porte à un retour à Lyon. Mais c’est finalement vers Clermont qu’il se dirige.

« Si demain, Lyon m’appelle pour revenir, j’étudierai la proposition et je serai ouvert à cette possibilité, éventuellement. On verra. Je suis ouvert. J’ai eu la chance de gagner des titres, de jouer dans des bons clubs en France et à l’étranger, je pense avoir engrangé beaucoup d’expérience en tant que joueur et qu’homme », indiquait le défenseur algérien.