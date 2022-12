Clermont Foot : Trois forfaits au CF63 pour la réception du LOSC

Publié par Enzo Vidy le 27 décembre 2022 à 19:10

Alors que le Clermont Foot va reprendre le championnat mercredi, trois forfaits sont à signaler pour Pascal Gastien et le CF63.

Après une première partie de saison plus que convaincante, le Clermont Foot va retrouver la compétition mercredi. Actuellement 10e du championnat avec 19 points, les Clermontois ont déjà fait la moitié du chemin vers le maintien, et vont devoir mettre les bouchées doubles pour s'assurer de rester en Ligue 1 à l'issue de la saison. Tout commence dès mercredi, avec la réception du LOSC pour le compte de la 16e journée du championnat de France.

Durant la trêve, le Clermont Foot a disputé trois matches amicaux afin de reprendre peu à peu le rythme de la compétition. Cependant, les résultats n'ont pas vraiment été à la hauteur des attentes de Pascal Gastien, avec deux défaites face à Sochaux (1-0) et Valence (4-2), et un match nul contre Valladolid (0-0). C'est donc un Clermont Foot en manque de confiance qui va se présenter mercredi face au LOSC, et pour ne rien arranger, le CF63 ne sera pas au complet.

Clermont Foot : Kamdem, Zeffane et Cissé sont forfaits

Les nouvelles ne sont pas très bonnes concernant l'état de santé des joueurs du Clermont Foot. Si l'on en croit les informations du média Le Petit Lillois, les Clermontois devront se passer de trois joueurs face au LOSC. Suspendu pour les quatre prochaines rencontres, Wabo Kamdem ne sera pas présent, tout comme Souleymane Cissé qui est toujours blessé, et Mehdi Zeffane, trop juste pour prétendre à une place dans le groupe du Clermont Foot. Toutefois, le LOSC fait également face à une hécatombe d'absences pour cette rencontre, et ne sera absolument pas au complet au stade Gabriel Montpied. De quoi laisser entrevoir un petit motif d'espoir pour les supporters du CF63.