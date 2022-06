PSG Mercato : 60M€, une pointure de classe mondiale arrive

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2022 à 12:20

PSG Mercato : Luis Campos est décidé à recruter Milan Skriniar pour renforcer le Paris SG. Il serait prêt à tout pour le défenseur de l’Inter Milan.

PSG Mercato : Campos passe à la vitesse supérieure pour Skriniar

À un an de la fin de son contrat, Milan Skriniar aimerait poursuivre l’aventure avec son club et aurait donc donné son accord pour une prolongation avec l’Inter Milan. Toutefois, le défenseur central ne s’opposerait pas forcément à un transfert si c’est pour aller évoluer dans la même équipe que Kylian Mbappé. Cela tombe bien puisque Luis Campos aimerait l’intégrer à l’équipe du Paris Saint-Germain dès cet été.

D’après Tuttosport, le nouvel homme fort du club de la capitale ne lâcherait d’ailleurs pas l’international slovaque des Nerazzurri. Et ce lundi, le Corriere della Sera assure que le PSG est revenu à la charge pour Skriniar avec une seconde offre de 60 millions d'euros, après les premiers 50 millions d’euros refusés par le club italien. Aux dernières nouvelles, un accord semble probable entre les deux écuries.

PSG Mercato : Un accord proche avec l’Inter pour Milan Skriniar ?

Comme avec le latéral droit Achraf Hakimi l'été dernier, le Paris Saint-Germain pourrait à nouveau profiter de la situation financière de l'Inter Milan pour parvenir à ses fins dans l'opération Milan Skriniar. Pour le patron de sa défense, recruté en juillet 2017 en provenance de la Sampdoria pour 34 millions d’euros, l'Inter réclamerait 70 millions d'euros, mais un accord serait fortement possible avec le jeu des négociations en y incluant des bonus.

La Gazzetta dello Sport confirme cette tendance et indique qu’une rencontre serait prévue ce lundi entre Luis Campos et les décideurs de l’Inter pour tenter de faire avancer les négociations. Après Achraf Hakimi il y a un an, un autre taulier des Nerazzurri pourrait prochainement débarquer dans la capitale.