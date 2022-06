RC Lens Mercato : Le RCL, le RCSA et le FC Nantes visent un Parisien

Publié par Thomas le 13 juin 2022 à 15:20

RC Lens Mercato : À la recherche de renforts défensifs, le RCL serait à la lutte avec le FC Nantes et le RC Strasbourg pour un Titi du PSG.

RC Lens Mercato : Les Sang et Or visent Colin Dagba

Placé sur la liste des transferts au Paris Saint-Germain, le jeune latéral Colin Dagba devrait agiter le mercato estival en France. Barré sur son côté droit par l’indéboulonnable Achraf Hakimi, le Titi se cherche une porte de sortie coute que coute, à deux ans de la fin de son bail dans la capitale. Et les prétendants ne manquent pas pour le récupérer. En France comme en Europe, plusieurs clubs ont récemment approché le PSG pour s’attribuer les services du joueur de 23 ans.

D’après les informations de RMC Sport, Colin Dagba serait notamment suivi par le FC Nantes, le RC Lens et le RC Strasbourg en Ligue 1, trois clubs dont le projet sportif correspondrait aux attentes du défenseur. Associé à l’AS Saint-Étienne l’hiver dernier, le natif de Béthune avait finalement refusé les avances des Verts pour terminer sa saison dans son club formateur et pourquoi pas s’y imposer davantage. Seulement, quelques mois plus tard, la tendance aurait changé et le joueur se chercherait désormais un nouveau défi.

D’après Santi Aouna, le RCSA aurait déjà établi des contacts avec l’entourage du Parisien. Des clubs étrangers comme Villarreal, l’Eintracht Francfort, Mayence ou encore Leeds United en Angleterre. De son côté, le RC Lens penserait à recruter Dagba notamment en cas de départ de Jonathan Clauss cet été.

RC Lens Mercato : Clauss au centre d’une lutte acharnée

Auteur d’une belle saison en championnat, les hommes de Franck Haise devraient connaître un grand bouleversement dans l’effectif cet été. En plus de Seko Fofana et Cheick Doucouré, les Sang et Or pourraient perdre leur piston, Jonathan Clauss. L’international français ne manquent pas de courtisans en Europe et même dans l’hexagone où l’OL, l’OM, le PSG et plus récemment le Stade Rennais le suivent de près.

À l’étranger, l’ancien joueur d’Avranches a été approché par l’Atlético Madrid. " J’ai eu un contact ", confirmait il y a peu Jonathan Clauss concernant l'intérêt des Colchoneros. Pas de doute, le RCL risque de connaître quelques mots de tête pour conserver sa star cet été.