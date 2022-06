Stade Rennais Mercato : Le SRFC s'attaque à une star du RC Lens !

Publié par Thomas le 10 juin 2022 à 12:18

Stade Rennais Mercato : Avec le possible départ du capitaine Hamari Traoré, le SRFC suivrait avec l'OM et le PSG un cadre du RC Lens.

SRFC Mercato : Jonathan Clauss visé par Florian Maurice

Auteur d’une superbe saison, le Stade Rennais voit ses ambitions à la hausse pour le mercato estival. Victime de son succès, le club breton pourrait rapidement voir plusieurs de ses cadres faire leurs valises pour rejoindre un club étranger, de quoi entrevoir du mouvement ces prochains mois. Parmi ces départs annoncés, le SRFC pourrait perdre son capitaine et indéboulonnable de la défense, Hamari Traoré.

Grand artisan de la belle saison du SRFC, l’international malien a la cote en Allemagne et en Angleterre, lui qui est sous contrat jusqu’en 2023 chez les Rouge et Noir. Une situation délicate pour Florian Maurice qui cherche ainsi un remplaçant potentiel au latéral droit. Et d’après la presse locale, le directeur sportif breton aurait jeté son dévolu sur une sensation du RC Lens.

Comme le révèle La Voix du Nord ce vendredi, le Stade Rennais serait entré dans la course pour recruter Jonathan Clauss cet été. Le piston droit du RCL, sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Sang et Or, est également entré dans le viseur du PSG et de l’OM ces dernières semaines. L’Atlético Madrid ferait également le forcing pour l’enrôler, sous l’impulsion de Diego Simeone qui serait fan de son profil polyvalent. Une concurrence rude pour le SRFC, qui compte toutefois tirer son épingle du jeu, en proposant un projet sportif séduisant à l’international tricolore.

SRFC Mercato : Clauss pour pallier aux départs de Traoré et Bourigeaud ?

Le profil offensif du piston lensois aurait notamment tapé dans l’œil des dirigeants rennais, qui pourraient connaître une hécatombe sur le flanc droit cet été. Tous deux très courtisés en Europe et en fin de contrat dans un an, Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré pourraient ainsi tirer un trait sur leur aventure bretonne, laissant Bruno Genesio sans réelle alternative dans ce secteur. Jonathan Clauss représenterait ainsi une option de choix pour le SRFC en cas de départ de ses deux hommes forts. Le défenseur du RC Lens pourrait quitter l’Artois pour une offre avoisinant les 12 millions d’euros.