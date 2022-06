Clermont Foot Mercato : Signature imminente d'un défenseur algérien

Publié par ALEXIS le 13 juin 2022 à 13:03

Clermont Foot Mercato : Pour remplacer Akim Zedadka, le CF63 vise un international algérien. Sa signature, annoncée la semaine dernière, se précise.

Clermont Foot Mercato : Accord de principe entre Zeffane et le CF63

Clermont Foot a coché le nom de Mehdi Zeffane, international algérien, pour remplacer son compatriote Akim Zedadka (27 ans), parti librement du club auvergnat à l’issue de son contrat. L’information révélée la semaine dernière par Foot Mercato est confirmée par La Montagne, ce lundi. Selon le média régional, CF63 est sur le point de boucler la signature de l’arrière droit de 30 ans. Un accord de principe aurait été trouvé avec ce dernier en vue d’une signature, si l’on en croit le journal régional. « L'ancien joueur formé à l'OL devrait bien s'engager avec le Clermont Foot, puisqu'un accord de principe a déjà été trouvé », a-t-il révélé.

En effet, Mehdi Zeffane est libre de tout engagement depuis son départ du Yeni Malatyaspor (Turquie), où il a évolué entre janvier et avril 2022, la saison dernière. Clermont Foot réaliserait ainsi un joli coup pour remplacer Akim Zedadka, sans payer d’indemnité de transfert.

Clermont Foot Mercato : L'expérience de Zeffane, un atout

Ancien joueur de l’Olympique Lyonnais (2012-2015) et du Stade Rennais (2015-2019), Mehdi Zeffane a l’avantage de bien connaître la Ligue 1, où il totalise 64 matches. Mieux, son passage à Krylia Sovetov Samara, en Russie, et évidemment dans le championnat turc en ajoute à son expérience. Il serait donc une bonne pioche pour l’équipe de Pascal Gastien (17e), passée tout près de la relégation en Ligue 2 cette saison. Dans des propos confiés à Foot Mercato, le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon (métropole de Lyon) a d’ailleurs souligné cet atout. « Je suis ouvert. J’ai eu la chance de gagner des titres, de jouer dans de bons clubs en France et à l’étranger. Je pense avoir engrangé beaucoup d’expérience en tant que joueur et homme. »