FC Nantes Mercato : M'Changama, Kombouaré change d'avis !

Publié par Dylan le 14 juin 2022 à 11:40

FC Nantes Mercato : Alors que tout semblait ficelé pour le transfert de Youssouf M'Changama, Antoine Kombouaré a décidé de faire marche arrière.

FC Nantes Mercato : Kombouaré ne veut plus de Youssouf M'Changama

Il y a quelques jours encore, le transfert de Youssouf M'Changama (31 ans, EA Guingamp) au FC Nantes n'était qu'une évidence. Selon L'Équipe, un contrat de trois ans attendait le deuxième meilleur passeur de Ligue 2, qui devait passer la visite médicale avec succès pour s'engager avec les Canaris. Oui mais voilà, depuis qu'Antoine Kombouaré s'est engagé personnellement dans le dossier, le transfert a du plomb dans l'aile. Pire, il pourrait ne jamais se faire, car si M'Changama intéressait fortement le FCN, ce n'est plus le cas ce mardi.

Selon Foot Mercato, les temps ont bien changé entre Youssouf M'Changama et le FC Nantes. Alors qu'il devait constituer la première recrue officielle des Canaris, l'international comorien (48 sélections, 10 buts) pourrait ne jamais arriver sur les bords de l'Erdre. D'après une source interne du club, la cellule de recrutement du FCN n'aurait plus été convaincue par le profil du joueur de 31 ans, et aurait même émis des réserves le concernant. Antoine Kombouaré y aurait ajouté son grain de sel en déclarant qu'il ne voulait plus recruter le milieu offensif guingampais.

FC Nantes Mercato : M'Changama, la bonne affaire ratée du FCN

Le transfert de Youssouf M'Changama avait pourtant tout d'une bonne affaire pour le FCN. Atout offensif numéro 1 de l'En Avant Guingamp en Ligue 2, il a disputé 33 rencontres pour 15 passes décisives et 9 buts inscrits, ce qui en a fait un des éléments les plus décisifs dans l'antichambre de l'élite. Le natif de Marseille avait d'ailleurs précisé qu'il voulait rejoindre une équipe de Ligue 1, et le FC Nantes semblait la destination la plus probable pour l'accueillir. Mais désormais, il ne s'agirait plus que d'un doux rêve pour les supporters Canaris.

Désormais, le FCN devrait se tourner vers d'autres pistes alors que sa pépite au milieu, Ludovic Blas, est toujours très convoitée par l'OL et le Betis Séville. Mais le club espagnol, qui était prêt à aligner jusqu'à 20 millions d'euros pour le meneur de jeu nantais, ne semblerait plus être une option selon le média local Tribune Nantaise. Le FCN pourrait attendre de vendre son joueur afin de récupérer des forces pour recruter.