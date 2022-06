OM Mercato : Le plan de Sampaoli pour s’offrir un buteur de l’Inter

Publié par Timothée Jean le 14 juin 2022 à 13:30

OM Mercato : À la recherche d’un nouvel avant-centre, l'Olympique de Marseille pourrait boucler une belle affaire avec l’Inter Milan cet été.

OM Mercato : Sampaoli milite pour une arrivée de Joaquin Correa

Comme Pablo Longoria l’a récemment expliqué, l’Olympique de Marseille a bien l'intention de réaliser un mercato ambitieux cet été. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club de la cité phocéenne travaille d'arrache-pied pour ajouter de nouveaux renforts de taille à son effectif. Et la dernière piste étudiée en interne mènerait à Joaquin Correa de l’Inter Milan.

Selon les informations dévoilées par Rudy Galetti, puis confirmées par Il Corriere Dello Sport ce matin, les dirigeants de l’ OM se seraient bel et bien renseignés sur la disponibilité de l’attaquant argentin, sur instruction de Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin connait très bien le joueur pour l’avoir eu sous ses ordres lorsqu’il officiait encore sur le banc du FC Séville. Il voudrait à présent attirer son compatriote à Marseille afin de renforcer son secteur offensif dès cet été. Cet intérêt de l’ OM ne déplaît pas forcément aux Nerazzurri.

OM Mercato : Vers un prêt de Joaquin Correa à Marseille

Définitivement acheté par l’Inter Milan après un prêt avec option d’achat obligatoire en provenance de la Lazio Rome, Joaquin Correa n’est pas pour autant certain de poursuivre son aventure en Lombardie. Il n’entre pas dans les plans de Simone Inzaghi et son départ dans les jours à venir n’est pas à exclure. Le club entraîné par Jorge Sampaoli voudra donc profiter de cette situation et aurait un plan bien précis pour arracher la signature de l’attaquant argentin.

Selon le média italien, les dirigeants de l' OM voudraient s’offrir les services de Joaquin Correa sous la forme d’un prêt non obligatoire. Cette option serait déjà à l'étude du côté de Marseille, reste à savoir si l’Inter Milan sera ouvert à ce type de transaction. Les prochaines semaines seront sans doute très agitées entre les deux écuries.