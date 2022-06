Chelsea Mercato : Tuchel fonce sur un ancien d'Angers SCO

Publié par Thomas G. le 14 juin 2022 à 14:31

Chelsea Mercato : Pillé de toutes parts en début de mercato, les Blues auraient coché le nom d'un ancien défenseur d'Angers SCO.

Chelsea Mercato : Thomas Tuchel veut un nouveau défenseur

La vente de Chelsea a finalement été actée le mois dernier, mais les longues tractations ont causé beaucoup de torts au club. Les Blues ne pouvaient pas prolonger les contrats de leurs joueurs et de nombreuses grosses écuries en ont profité. C’est le cas notamment du Real Madrid qui a recruté l’international allemand Antonio Rüdiger.

Désormais, Thomas Tuchel veut solidifier sa défense pour se rapprocher du duo de tête (Liverpool-Man City) la saison prochaine. Le manager allemand ne compte plus sur les services de Marcos Alonso et l’Espagnol devrait quitter Chelsea cet été. Dans le même temps, le club lui cherche un successeur et Thomas Tuchel aurait jeté son dévolu sur un ancien défenseur d'Angers SCO. Selon l’insider turc Ekrem Konur, les Blues ont ajouté Rayan Ait-Nouri à la liste des potentiels remplaçants de Marcos Alonso.

Pour sa première saison en Premier League, le latéral franco-algérien a impressionné les observateurs. Son apport offensif et sa combativité son très appréciés par le board de Chelsea qui est convaincu du potentiel du défenseur de 21 ans.

Chelsea Mercato : Au moins 3 recrues en défense

Les Blues ont perdu plusieurs défenseurs, Antonio Rüdiger et Andreas Christensen se sont déja engagés dans un nouveau club. En plus de ces deux départs, Chelsea pourrait également perdre César Azpilicueta et Marcos Alonso. Les deux latéraux espagnols souhaiteraient retourner dans leur pays natal pour évoluer en Liga.

Pour pallier à ces nombreux départs, Thomas Tuchel souhaiterait recruter trois défenseurs durant le mercato estival. Le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly veut frapper fort pour son premier mercato en offrant la possibilité à Thomas Tuchel de recruter des défenseurs de renom. Le manager allemand ne fait pas dans la demi-mesure et a coché le nom de Presnel Kimpembe, Jules Koundé et Matthijs de Ligt.