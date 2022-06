PSG Mercato : Le Barça proche de lâcher Lewandowski au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2022 à 22:00

PSG Mercato : Opposé au Barça dans le dossier Robert Lewandowski, le Paris SG pourrait avoir la voie totalement libre pour l’attaquant du Bayern Munich.

PSG Mercato : Le Barça confirme son impuissance pour Lewandowski

Après huit années de bons et loyaux services, Robert Lewandowski ne souhaite plus rester en Bavière et espère que les dirigeants du Bayern Munich vont accepter de lui délivrer un bon de sortie durant ce mercato estival. Mais pour le moment, le club allemand lui rappelle qu'il est encore sous contrat. Qu’à cela ne tienne, l’international polonais veut absolument changer d’air et les courtisans ne manquent pas.

Visé par le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et Manchester United, le buteur de 33 ans ne rêverait que d'une chose : porter les couleurs des Blaugranas. Et d’après les informations de la célèbre émission El Chringuito, le dossier serait en passe d'être conclu. Une tendance que ne confirme pas forcément la direction du club culé. Interrogé par Goal sur l’éventuelle arrivée du numéro 9 bavarois, Eduard Romeu, le vice-président du FC Barcelone, s’est voulu très clair sur le dossier.

« Si nous n'avons pas été en mesure de répondre aux exigences de La Liga pour signer librement, nous devrons nous adapter à la métrique 1/3. Nous n'avons pas d'autre marge de manœuvre. Il n'y en a plus », a expliqué le dirigeant barcelonais. Autrement dit, le vice-champion d’Espagne pourrait finalement renoncer au transfert du meilleur buteur de la Bundesliga au profit du Paris SG. Un renfort qui pourrait pousser les Rouge et Bleu à se débarrasser de l’une de ses grosses stars.

PSG Mercato : Lewandowski pour pousser Neymar vers la sortie ?

Déjà très actif en coulisse, Luis Campos, le nouveau Conseiller Football du Paris Saint-Germain, s'intéressait à Robert Lewandowski, selon les informations du quotidien L’Équipe. Une piste qui plaît déjà à Johan Micoud, qui estime qu’une signature de l’avant-centre du Bayern Munich pousserait même Neymar vers la sortie.

« Pour moi, prendre Lewandowski, c’est une évidence que c’est une très très bonne idée parce que c’est un joueur fantastique. Après, je ne sais pas comment le PSG va jouer avec les trois devant avec Lewandowski en plus. Si c’est une option de se séparer de l’un des trois devant, notamment Neymar, moi je pense qu’il faut y aller sans problème. Maintenant, si les trois restent, tu rajoutes Lewandowski, là je trouve que ce n’est pas forcément une bonne idée », a analysé l’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux sur le plateau de L’Équipe du Soir.