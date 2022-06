PSG Mercato : C'est fait ! Paul Pogba débarque dans son nouveau club

Publié par Thomas G. le 15 juin 2022 à 09:51

PSG Mercato : Surpris dans le dossier Aurélien Tchouaméni, les Parisiens ont reçu la réponse du milieu Paul Pogba ce mercredi.

PSG Mercato : Paul Pogba se dirige vers l'Italie

La situation contractuelle de Paul Pogba avait attisé beaucoup de convoitises ces derniers mois de la part des plus grands clubs européens. Le PSG, la Juve, le Real Madrid ou encore Manchester City étaient venus aux renseignements. Très vite, une finale s’est dessinée entre la Juventus et le Paris Saint-Germain.

Selon le journaliste Saber Desfarges, Paul Pogba a finalement choisi de retourner dans le club turinois, six ans après son départ. L’international français attendait un signe du PSG qui n’est jamais venu. Les Parisiens payent ainsi les tractations concernant leur futur entraîneur qui ont vraisemblablement bloqué la venue de Paul Pogba.

Le milieu de 29 ans était attentif aux dernières actualités sur le PSG, son souhait étant de travailler avec Zinédine Zidane dans la capitale. Pour le Paris Saint-Germain, c’est un second échec au milieu de terrain après celui d’Aurélien Tchouaméni, parti rejoindre le Real Madrid en début de semaine. Une information confirmée dans la foulée par Fabrizio Romano sur Twitter. " Paul Pogba va signer son contrat avec la Juve début juillet ", écrit l'insider italien ce mercredi matin. De quoi sceller définitivement le sulfureux dossier.

PSG Mercato : Qui pour faire oublier Paul Pogba ?

Le Paris Saint-Germain est distancé dans la course à la signature du champion du monde français et le club de la capitale doit trouver des alternatives. Secteur le plus fragile cette saison, l'entrejeu des Rouge et Bleu devrait connaître pas mal de changements, dans le sens des départs comme des arrivées.

Frenkie de Jong pourrait être la première solution, le milieu du Barça est sur le marché pour la coquette somme de 85 millions d’euros. Le PSG pourrait désormais se focaliser sur cette piste pour doubler Manchester United et l’arracher à Barcelone, qui l'a récemment mis en vente. Le club de la capitale prospecte également en Ligue 1, des premiers contacts ont été noués avec Seko Fofana du RC Lens. Malgré des échecs, les Parisiens disposent donc toujours de plusieurs pour renforcer leur milieu de terrain.