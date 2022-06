ASSE Mercato : L'OM se positionne pour un joueur de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 16 juin 2022 à 01:17

ASSE Mercato : En fin de contrat à Saint-Étienne, Wahbi Khazri est très convoité, notamment par l’OM en L1. Il a même repoussé une offre dans le Golfe.

ASSE Mercato : Wahbi Khazri a refusé une offre mirobolante

L’ ASSE n’a pas renouvelé le contrat de Wahbi Khazri, expirant le 30 juin 2022. Laissé libre, l’attaquant de 31 ans est donc à la recherche d’un nouveau club où rebondir. Et il ne manque pas de prétendants. Un club du Golf Persique, précisément Al-Nasr (Arabie Saoudite) est intéressé par son profil et lui a transmis « une offre mirobolante » selon L’Équipe. Mais l’ex-buteur de l’AS Saint-Étienne (37 buts en 114 matchs toutes compétitions confondues) a repoussé la proposition du club saoudien, d’après le quotidien sportif. En effet, Wahbi Khazri n’est pas intéressé par un championnat exotique. Après 4 saisons consécutives sous le maillot des Verts, il souhaite poursuivre sa carrière en Europe où il a toujours la cote.

L'OM parmi les prétendants de l'ex-buteur de Saint-Étienne

Même si l’ ASSE est reléguée en Ligue 2, Wahbi Khazri a réussi sa saison sur le plan individuel. Absent en janvier en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et gêné par des blessures, il a marqué 10 buts en 30 matchs disputés en Ligue 1 la saison dernière, malgré tout. L’ancien joueur du SC Bastia (2009-2014), puis du Stade Rennais (2017-2018) a d’ailleurs été le meilleur buteur des Stéphanois. Grâce à ses performances, mais aussi à son statut de joueur libre, l’international tunisien (69 sélections, 24 buts) est dans les petits papiers de trois clubs de Ligue 1.

« Il est en contact avec le LOSC, l’OGC Nice, ainsi que l’Olympique de Marseille, mais aussi avec des clubs italiens et américains », a écrit la source. D’après cette dernière, l’ex-N°10 de l’ ASSE « donne la priorité aux options européennes, même si une expérience aux États-Unis, en Major League Soccer (MLS), où il est aussi suivi, ne serait pas forcément pour lui déplaire ».