ASSE Mercato : L'AC Ajaccio menace Saint-Etienne pour un attaquant

Publié par Thomas le 16 juin 2022 à 12:10

ASSE Mercato : À la recherche de renforts offensifs, l'AS Saint-Étienne se voit concurrencé par l'AC Ajaccio pour l'un de ses hommes fort.

ASSE Mercato : Romain Hamouma au centre d’une lutte acharnée

Très actif en défense et au milieu de terrain, l’AS Saint-Étienne souhaite également parfaire son axe offensif pour la saison prochaine. Avec le départ officialisé d’Arnaud Nordin vers Montpellier ou encore les futurs transferts de Wahbi Khazri et Denis Bouanga, le club ligérien doit repenser son attaque et souhaiterait prolonger l’un de ses hommes forts, Romain Hamouma. En fin de contrat cet été chez les Verts, l’attaquant de 35 ans reste très apprécié à Sainté, que ce soit par les supporters comme par Laurent Batlles.

De fait, la direction de l’ ASSE aurait transmis il y a peu une proposition de contrat au natif de Montbéliard, qui ne souhaite pas raccrocher les crampons de sitôt. Si l’ AS Saint-Étienne garde espoir dans le dossier, le club du Forez se voit menacé par une autre écurie, l’AC Ajaccio. Le club corse, tout juste promu en Ligue 1, aimerait également s’attacher les services de Romain Hamouma et aurait transmis une proposition de contrat à ce dernier, qui pourrait ainsi continuer d’évoluer en première division. Comme le révèle Marc Mechenoua sur Twitter, l’attaquant des Verts serait actuellement en réflexion concernant l’offre ajaccienne. De quoi faire trembler la direction stéphanoise, qui craint une véritable fuite de ses talents offensifs cet été.

ASSE Mercato : Wahbi Khazri dans le viseur de l’OM

Alors qu’Arnaud Nordin a récemment fait ses valises pour rallier le MHSC, un autre attaquant des Verts va également lever les voiles et pas des moindres, le meilleur buteur, Wahbi Khazri. L’international tunisien disposerait de plusieurs courtisans en France dont l’Olympique de Marseille, le LOSC et l’OGC Nice.

L’attaquant de 31 ans aurait refusé il y a peu une offre conséquente venue d’Arabie Saoudite, pour poursuivre sa carrière dans un grand championnat européen. Des clubs de MLS et de Serie A seraient également sur le coup. En fin de contrat à l’ ASSE, Khazri sort d’une saison convaincante, avec 10 buts inscrits en 32 rencontres de Ligue 1, un bilan satisfaisant qui n’aura toutefois pas permis aux Verts de se maintenir dans l’élite.