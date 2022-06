ASSE Mercato : Un superbe deal se prépare au milieu à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 16 juin 2022 à 16:10

ASSE Mercato : À la recherche de rentrées d'argent, l'AS Saint-Étienne pourrait prochainement se séparer d'un milieu de terrain.

ASSE Mercato : Une vente à 3 millions d’euros en préparation

En proie à de graves problèmes financiers depuis le début de la pandémie, l’AS Saint-Étienne souhaite se renforcer de manière économe cet été, dans l’espoir de remonter rapidement dans l’élite. Dans l’attente d’un rachat par l’homme d’affaires David Blitzer, prévu d’ici la fin du mois de juin, le club ligérien est à l’affût des très bons coups notamment en termes de vente de joueurs. Et justement, les Verts pourraient être tentés par une très belle opportunité au milieu de terrain.

Comme le dévoile Le Progrès ce jeudi, l’ ASSE songerait à vendre Yvan Neyou, dont le contrat court jusqu’en juin 2024. Recruté pour 300 000 euros en janvier 2021, l’international camerounais pourrait être vendu 10 fois plus chère, à savoir 3 millions d’euros cet été. Le milieu défensif de 25 ans sort d’une saison très délicate à l’AS Saint-Étienne, où il n’aura pris part qu’à 16 rencontres de championnat dont la majeure partie en débutant remplaçant. Si la direction souhaite s’en séparer, Neyou garde toutefois un certain crédit aux yeux de Laurent Batlles, qui aimerait pouvoir compter sur lui durant la saison en Ligue 2. Dans tous les cas, si une offre importante arrivait sur la table des Verts, le départ de Neyou serait alors inévitable. En parallèle, une autre vente devrait rapporter gros à Sainté.

ASSE Mercato : Denis Bouanga va rapporter gros aux Verts

Sous contrat jusqu’en juin 2023 à l’AS Saint-Étienne, l’international gabonais Denis Bouanga est à la recherche d’un point de chute. À l’instar de son compère d’attaque Arnaud Nordin, parti rejoindre le Montpellier HSC, le joueur de 27 ans pourrait rallier l'Hérault cet été. Visé par l’Olympique de Marseille, le LOSC et Nice, Denis Bouanga ferait également les affaires du MHSC, qui semblerait le plus apte à recruter l’ancien Nîmois. L’attaquant, auteur de 9 buts et 6 passes décisives, devra prochainement faire un choix concernant son futur club et devrait rapporter un joli pactole à Sainté, qui compte empocher près de 10 millions d’euros dans l’opération.