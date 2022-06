ASSE Mercato : Le FC Nantes se lance sur un cadre de Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 16 juin 2022 à 18:10

ASSE Mercato : À la recherche de renforts offensifs, le FC Nantes serait à la lutte avec l'OM, l'OGC Nice et le MHSC pour un buteur de l'AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Le FC Nantes veut Denis Bouanga cet été

Le mercato s’accélère du côté du FC Nantes. Auteur d’une saison réussie marquée par une victoire en Coupe de France synonyme de qualification en Ligue Europa, le FCN voit grand pour la prochaine saison et compte se montrer ambitieux sur le marché des transferts. Avec le départ de Randal Kolo Muani, les Canaris se cherchent un nouveau leader offensif et multiplient leurs pistes en France et à l’étranger. Pour remplacer l’attaquant de 23 ans, parti rejoindre l’Eintracht Francfort, le FC Nantes penserait à un pilier de l’AS Saint-Étienne.

D’après les informations du journaliste David Phelippeau, le FC Nantes ciblerait Denis Bouanga cet été. À un an de la fin de son contrat à l’ ASSE, l’international gabonais souhaite s’offrir un nouveau point de chute en France et ne manque pas de prétendants. Si le FCN s’est effectivement renseigné pour l’attaquant de 27 ans, le dossier s’annonce " compliqué financièrement " d’après la source.

Sur le dossier Bouanga, la concurrence s’annonce rude pour la formation d’Antoine Kombouaré puisque le joueur est suivi par Montpellier, l’ OM, LOSC et l’OGC Nice. Dans ce dossier, le MHSC semblerait même tenir les devants, après avoir déjà enrôlé l’attaquant Arnaud Nordin. Pour s’en séparer, l’AS Saint-Étienne espère obtenir une offre d’environ 10 millions d’euros.

ASSE Mercato : Le FC Nantes également sur Hwang Ui-Jo et Milik

Les Canaris devraient grandement faire parler d’eux cet été, notamment sur le marché des attaquants. Désireux de parfaire leur axe offensif, les Jaune et Vert ont établi une short list de plusieurs attaquants susceptibles de débarquer à la Beaujoire. Parmi ces joueurs, figure notamment le nom de Hwang Ui-jo des Girondins de Bordeaux.

Le buteur sud-coréen serait la priorité du FCN, qui pourrait débourser près de 7 millions d’euros pour l’enrôler. Provisoirement relégué en National avec Bordeaux, le joueur de 29 ans est une piste de l'Olympique de Marseille mais aussi du RC Strasbourg. L’attaquant polonais de l’ OM, Arkadiusz Milik, est aussi une cible du président Waldemar Kita, qui rêve de l’enrôler dans son club. De quoi annoncer un mercato bouillant dans la Cité des Ducs.