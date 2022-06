OM Mercato : Une condition fixée pour l’arrivée de Luis Muriel

Publié par Timothée Jean le 16 juin 2022 à 21:40

OM Mercato : L’Olympique de Marseille semble bien parti pour mettre la main sur Luis Muriel. Mais il faudra sortir le chéquier pour son transfert.

OM Mercato : L’Atalanta ouvre la porte pour Luis Muriel

Après une belle saison à l’Atalanta Bergame, Luis Muriel va vivre un été particulièrement mouvementé. L’international colombien, auteur de 14 buts inscrits et 10 passes décisives en 39 rencontres, attire les regards de plusieurs cadors européens. Si l’Inter Milan s’intéresse de très près à son profil, en France, l’Olympique de Marseille est notamment cité comme un prétendant sérieux pour sa signature. Selon les informations de Sky Sport Italia, les dirigeants de l’OM se seraient récemment renseignés sur la situation du buteur l’Atalanta Bergame en vue d’un éventuel. Et cette approche concrète de l’OM commence déjà à porter ses premiers fruits.

Longtemps fermée à un départ de Luis Muriel, la direction de l’Atalanta Bergame aurait finalement revu sa position. La Gazzetta Dello Sport explique que les dirigeants du club italien seraient dorénavant prêts à céder leur avant-centre à condition de recevoir un joli chèque pour son transfert. Selon la publication italienne, la DEA réclamerait même pas moins de 15 millions d’euros avant de libérer Luis Muriel de sa dernière année de contrat expirant en juin 2023. Un montant conséquent, mais pas inabordable pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Une offre se prépare déjà pour Luis Muriel

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une situation compliquée sur le plan financier. Toutefois, la vente de quelques joueurs cet été devrait permettre à l’ OM de financer le recrutement de Luis Muriel. Reste désormais à savoir quel joueur marseillais sera sacrifié cet été. Les noms de Duje Caleta-Car et Bamba Dieng sont notamment évoqués.

De son côté, Calciomercato explique que l’intérêt de l’Olympique de Marseille à l’égard de l’attaquant colombien devrait prochainement se matérialiser par une offre concrète. Le club phocéen répondra-t-il favorablement aux exigences de l’Atalanta Bergame pour Luis Muriel ? Il faudra attendre d’abord que l'offre soit formulée.