OM Mercato : Son retour, Payet, Zidane, Gignac lâche ses vérités

Publié par Ange A. le 17 juin 2022 à 06:05

OM Mercato : Ancien buteur de l'Olympique Marseille, André-Pierre Gignac (Tigres) s'est prononcé sur quelques sujets chauds.

OM Mercato : La réponse cash de Gignac sur son retour

André-Pierre Gignac fait les beaux jours des Tigres de Monterrey depuis 2015. En fin de contrat à l'Olympique de Marseille, le buteur a fait le surprenant choix de poser ses valises au Mexique. Avec ses 167 réalisations, l'ancien Marseillais est le meilleur buteur de l'histoire du club mexicain. Alors que son contrat avec les Tigres court encore jusqu'en 2024, il a été interrogé sur un possible retour à l'OM. Sa réponse est sans ambages : le club phocéen a de la ressource. L'avant-centre passé par Toulouse note aussi que Jorge Sampaoli n'apprécierait pas forcément son profil.

« Et de toute façon, je ne reviendrai pas. Ils n’ont pas besoin de moi. Aujourd’hui, j’ai 36 ans. Tu as Milik, Dieng, qui doit prendre un peu de poids dans cette attaque. Et on sait que parfois Sampaoli n’aime pas jouer avec un numéro 9 », a-t-il confié à RMC Sport.

La vérité sur Payet

Dans sa sortie, André-Pierre Gignac s'est aussi exprimé sur l'intérêt des Tigres de Monterrey pour Dimitri Payet. Des rumeurs ont circulé concernant un possible départ du meneur de jeu de l'OM au Mexique. Le milieu offensif de Marseille avait fermé la porte à un départ, réitérerait au passage son attachement au club phocéen. Quant au buteur des Tigres, il ne s'agit que de vaines spéculations. « Je ne pense pas que ça aurait été possible. C’était fake », a assuré le buteur tricolore dans l'émission Rothen s'enflamme.

L'énorme tacle de Gignac sur Zidane

André-Pierre Gignac à aussi évoqué la possible signature de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. L'ancien coach du Real Madrid pourrait prendre la place de Mauricio Pochettino au PSG. Une décision déplorable selon AGP en tant qu'originaire de Marseille. « Ça me fait mal au coeur [rires]. Il faut dire ce qui est. J'ai toujours été dans la rivalité avant les matchs, j'ai toujours joué ce jeu-là. Moi, j'ai été baigné dans cette rivalité. Je suis né à côté de Marseille, depuis que je suis tout petit, c'est la rivalité avec Paris. Quelqu'un qui n'est pas baigné dans cette rivalité va te dire que c'est bien de voir Zizou revenir en France. Mais non, pour un Marseillais, ce n'est pas bien» , a lâché l'ancien attaquant de l'OM qui verrait bien Zizou sur le banc des Bleus.

« C'est un grand entraîneur, donc c'est sûr que tous les clubs vont le vouloir. Paris est en train de devenir un monstre européen, donc c'est normal qu'ils veulent Zidane. Mais moi, ça me ferait mal au coeur. Je préfère qu'il attende de voir ce qu'il se passe avec l'équipe de France, même si je pense que ça va être compliqué de faire ce qu'a fait Didier Deschamps. Je préférerais qu'il prenne son mal en patience» , a souligné le sociétaire des Tigres.