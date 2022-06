OM Mercato : Dimitri Payet lâche sa réponse aux Tigres du Mexique

Publié par Timothée Jean le 07 juin 2022 à 21:25

OM Mercato : Annoncé ces derniers temps de viseur des Tigres de Monterrey au Mexique, Dimitri Payet a tranché pour son avenir à Marseille.

OM Mercato : Dimitri Payet ne songe pas à un départ de Marseille

La vie de footballeur de Dimitri Payet n'est pas un long fleuve tranquille. Auteur d’une saison exceptionnelle à l’Olympique de Marseille, l’international tricolore est régulièrement annoncé vers un transfert au Mexique, où les Tigres de Monterrey aimeraient l’attirer. Le club mexicain, qui compte déjà Florian Thauvin et André-Pierre Gignac dans ses rangs, insiste pour s’attacher les services du capitaine marseillais. Si bien que certains observateurs estiment que les Tigres auraient de grandes chances de boucler sa signature dès cet été. Des rumeurs vite démenties par le principal concerné.

Sur son compte Instragam, Dimitri Payet s’est en effet montré très catégorique sur son avenir, assurant qu’il est « Marseillais à vie ». « Tout les matins quand je me réveille, je sors de ma chambre, je passe devant ce cadre et même si des fois il y a des douleurs à droite, à gauche, de la fatigue et le moral pas au top, quand je vois ce cadre, cela me donne la force de me battre chaque jour pour continuer à être meilleur et je me dis que j’ai fait le meilleur choix de ma carrière en signant à vie dans ce club, dans mon club », a-t-il assuré.

OM Mercato : Dimitri Payet veut terminer sa carrière à Marseille

Sous contrat jusqu’en 2024 à l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet n’a donc pas l’intention de changer de club. Âgé de 35 ans, il a réitéré son souhait de terminer sa carrière de joueur à l’ OM, où une reconversion en tant que dirigeant du club n’est pas à exclure. « Pour ceux qui n’ont pas bien compris ou pour ceux qui en doutent encore : je suis 'Marseillais À Vie'. Je jouerais ici jusqu’à ma dernière force, je finirais ma carrière dans ce club parce que j’aime ce club et que je m’y sens comme chez moi », a-t-il ajouté. Les Tigres de Monterrey et les éventuels prétendants sont ainsi prévenus, Dimitri Payet est « heureux ici à Marseille » et ne se voit « nulle part ailleurs ».