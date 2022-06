Man City Mercato : Deux énormes signatures à venir pour les Cityzens

Publié par Thomas G. le 17 juin 2022 à 15:33

Man City Mercato : Un an après avoir affolé les records avec Jack Grealish, les Skyblues pourraient à nouveau titiller les sommets cet été.

Man City Mercato : La Premier League en ligne de mire

Les Cityzens ont remporté deux titres de champion d’Angleterre consécutifs, et les hommes de Pep Guardiola vont débuter la saison avec l’ambition de rafler le troisième. Fernandinho étant parti et Benjamin Mendy toujours indisponible, les Skyblues souhaitent remplacer les deux joueurs. Ainsi, la cellule de recrutement de Man City s’active pour trouver un arrière gauche et un milieu de terrain récupérateur cet été.

Le mercato estival de Manchester City a bien commencé avec deux recrues offensives : Julian Alvarez et Erling Haaland. Deux pistes de longue date qui ont été finalisées avant l’ouverture du marché des transferts. Actuellement, la cellule de recrutement prospecte principalement en Premier League pour renforcer cet effectif de champion. L’objectif du « Three Peat » (3 titres d’affilée) est accompagné par l’ambition suprême des dirigeants de Man City qui est de remporter la Ligue des Champions. Pep Guardiola estime que le recrutement de deux nouveaux joueurs est primordial dans cette quête.

Man City Mercato : Marc Cucurella et Kalvin Phillips dans le viseur

Selon Fabrizio Romano, les dirigeants de Man City sont intéressés par le latéral espagnol de Brighton, Marc Cucurella, et l’international anglais de Leeds, Kalvin Phillips. Les deux joueurs ont un bon de sortie, mais les Cityzens vont devoir sortir le chéquier pour les acheter. La presse anglaise indique que les Skyblues sont disposés à investir 65 millions d’euros pour le milieu de Leeds. En ce qui concerne Marc Cucurella, Man City va devoir débourser 50 millions d’euros pour convaincre Brighton de libérer le défenseur.

À l’heure actuelle, les champions d’Angleterre ont le champ libre pour le joueur formé à la Masia, Marc Cucurella, qui souhaite rejoindre Manchester City. La situation est plus complexe pour Kalvin Phillips qui se trouve au milieu d’un duel de voisins entre les deux Manchester.