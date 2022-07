Stade Rennais Mercato : Une star du SRFC pisté par des cadors anglais

Publié par Thomas G. le 27 juillet 2022 à 13:11

Stade Rennais Mercato : Très courtisé après sa superbe saison, un attaquant du SRFC pourrait rapporter gros au club Rouge et Noir.

Stade Rennais Mercato : La menace anglaise plane autour de Terrier

Auteur de 21 buts en Ligue 1 la saison dernière, Martin Terrier fait l’objet de nombreuses convoitises sur le marché des transferts. Le meilleur buteur du Stade Rennais intéresse fortement des clubs de Premier League. Liverpool, West Ham, Leeds et Everton ont tous manifesté leur intérêt pour le natif d'Armentières. Une situation qui a obligé les dirigeants du SRFC à prendre position, Olivier Cloarec a déclaré : " Aujourd'hui, il n'y a même pas le début d'un feuilleton Terrier. Il a envie de rester au Stade Rennais et nous sommes très contents de lui. Nous voulons le garder donc il n'y a pas à discuter. " Le directeur général adjoint du SRFC, avait éteint les rumeurs sur le buteur rennais au micro de TVR. Le dossier Martin Terrier a néanmoins connu un nouveau tournant.

Selon le journaliste du Daily Star, Ryan Taylor, deux clubs de Premier League sont disposés à investir 40 millions d’euros pour s’offrir les services du numéro 7 rennais. Everton et Leeds semblent prêts à tout pour recruter Martin Terrier et les deux clubs ont les moyens d'engager un nouvel ailier. Les Toffees ont perdu Richarlison tandis que les Whites ont perdu Raphinha. À 25 ans, Martin Terrier pourrait décider de découvrir un nouveau challenge et demander à partir en Premier League.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC pourrait perdre Martin Terrier

Après Nayef Aguerd, le Stade Rennais a officialisé la vente de Mathys Tel pour 28,5 millions d’euros qui a signé au Bayern Munich. Les dirigeants du SRFC ont donc vendu pour 53 millions d’euros dans ce mercato avant une éventuelle vente de Martin Terrier. En cas de vente du buteur français, le montant des ventes des Rouge et Noir devrait avoisiner les 100 millions d’euros. Reste à savoir si le Stade Rennais pourra résister aux approches des clubs de Premier League.