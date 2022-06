Man City Mercato : Une offre astronomique pour un joyau anglais

Publié par Thomas G. le 16 juin 2022 à 14:53

Man City Mercato : En quête d'un troisième titre de champion d'Angleterre consécutif, les Cityzens souhaiteraient frapper un gros coup lors du mercato.

Man City Mercato : La lutte avec Man United continue

Les deux clubs de Manchester sont confrontés tout au long de la saison sur les terrains de Premier League et cette bataille se poursuit durant le mercato. En effet, les Cityzens et les Red Devils sont intéressés par un milieu de terrain anglais. Selon The Athletic, les deux clubs de Manchester suivent attentivement la situation de Kalvin Phillips. L’enfant de Leeds est en instance de départ et les Whites sont ouverts à une vente de l’international anglais.

Le club qui va s’attacher les services du chouchou de Marcelo Bielsa va devoir le payer à prix fort. À ce jeu-là, c’est les Skyblues qui sont devant pour l’instant. Tandis que Man United est disposé à offrir 50 millions d’euros, Manchester City veut proposer 65 millions d’euros. Le maintien de Leeds en Premier League a fait monter les enchères. Manchester City pourrait prendre l’avantage d’autant plus qu’un transfert chez l’ennemi Man United serait très mal accueilli à Leeds. Kalvin Phillips pourrait prendre en considération cet élément et choisir de signer à Man City, ce qui lui permettrait également de découvrir la Ligue des Champions.

Man City Mercato : Les Cityzens se positionnent sur le marché anglais

La stratégie de recrutement de Manchester City a évolué ces dernières années. Désormais, les Cityzens prospectent principalement dans leur championnat. En plus de Kalvin Phillips, les Skyblues sont intéressés par Jarrod Bowen et Bukayo Saka. Deux attaquants des Three Lions qui ont brillé cette année en Premier League.

Les dirigeants de Man City souhaitent désormais recruter plus d’internationaux anglais pour donner une identité anglaise à l’effectif. Le club est à l’affût pour flairer les bons coups et les Skyblues n’hésiteront pas à mettre la main à la poche pour recruter. Un an après avoir déboursé 118 millions d’euros pour s’offrir Jack Grealish, Man City pourrait à nouveau battre des records cet été.