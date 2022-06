PSG Mercato : Officiel, Campos enregistre sa première signature

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2022 à 19:16

PSG Mercato : Après l’intronisation de Luis Campos, le Paris SG a officiellement lancé son mercato estival avec une première signature importante.

PSG Mercato : Un crack s’engage avec le Paris SG jusqu’en juin 2025

Quelques jours seulement après l’arrivée de Luis Campos au poste de Conseiller Football, une pépite du centre de formation est passée professionnelle au Paris Saint-Germain. Comme annoncé dans la journée par RMC Sport, Ismaël Gharbi a signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain ce vendredi. Le prometteur milieu de terrain offensif de 18 ans a paraphé un bail couvrant les trois prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2025. En fin de contrat aspirant le 30 juin prochain, l’international français des mois de 18 ans était suivi par plusieurs grands clubs européens comme Liverpool, Chelsea et le Borussia Dortmund. Mais le natif de Paris a préféré poursuivre sa progression avec les Rouge et Bleu.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ismaël Gharbi. Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. Après avoir débuté le football au Paris FC, Ismaël Gharbi a rejoint le Centre de Préformation du Paris Saint-Germain en 2016. Le natif de la capitale a ensuite intégré le Centre de Formation pour évoluer chez les U17 puis les U19 du Club. L’été dernier, le jeune milieu de terrain a disputé son premier match avec l’équipe première à l’occasion du Trophée des Champions, à Tel-Aviv, face à Lille. Amené à s’entrainer régulièrement avec le groupe professionnel cette saison, le « Titi » a pris part à deux rencontres de Coupe de France et a effectué ses débuts au Parc des Princes, début mai, face à Troyes. Ismaël Gharbi a joué 15 matches de championnat de France U19, 6 en Youth League et 1 en Coupe Gambardella, cumulant un total de 9 buts et 10 passes décisives. Le Club félicite Ismaël pour ce premier contrat professionnel et lui souhaite de continuer à briller sous le maillot Rouge et Bleu », a écrit le club de la capitale sur son site internet. Après sa signature, le jeune milieu parisien n’a pas caché sa joie.

PSG Mercato : Les premiers mots d’Ismaël Gharbi après sa signature

Après quatre apparitions avec le groupe professionnel, lors du Trophée des champions, en Coupe de France et en Ligue 1, Ismaël Gharbi va avoir l’occasion de se frotter aux grosses stars du Paris Saint-Germain. Malgré une proposition intéressante de Liverpool, le Titi a préféré passer pro dans son club formateur. Après avoir paraphé son contrat, le coéquipier de Xavi Simons a traduit sa joie de franchir une étape de plus avec le Paris Saint-Germain.

« Je suis très heureux, c’est un accomplissement pour moi. C’est une grande fierté de signer dans mon club et dans ma ville que j’aime tant. J’espère que c’est le début d’une grande histoire avec le Paris Saint-Germain. J’espère jouer le plus souvent possible, dans le stade et devant les supporters que j’aime tant. Je vais toujours me battre pour montrer au club que je suis déterminé. Je donnerai mon maximum à chaque entraînement et à chaque match », a déclaré le jeune homme sur le site officiel du Paris SG.