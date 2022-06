RC Lens Mercato : Vers un incroyable revirement pour Doucouré ?

Publié par Ange A. le 18 juin 2022 à 06:07

RC Lens Mercato : Annoncé sur le départ cet été, Cheick Doucouré pourrait rejoindre un prétendant plus huppé de Premier League.

RC Lens Mercato : Une surprise en vue pour Cheick Doucouré

Le Racing Club de Lens devrait animer le marché des transferts cet été. Bien qu’il dispose encore de deux ans de contrat avec le RC Lens, Cheick Doucouré est annoncé partant. Le milieu de terrain de 22 ans dispose notamment de touches en Angleterre. L’une des pistes les plus sérieuses évoquées ces derniers jours mène à Crystal Palace. Patrick Vieira, le coach des Eagles, serait un grand admirateur du Sang et or. Mais le transfert de Doucouré vers Crystal Palace est encore loin d’être acté et pourrait même tomber à l’eau.

L’international malien ne serait pas intéressé par le club londonien. Lequel serait également peu enclin à répondre aux exigences de Lens. The Sun indiquait que le RCL réclamerait 30 millions d’euros pour céder son milieu de terrain. Alors que son départ vers Palace semble compromis, il pourrait rejoindre un autre club de Premier League intéressé mais jusqu’ici en retrait.

Vers une offensive d’Arsenal pour Doucouré ?

Comme Crystal Palace, Arsenal est présenté comme un prétendant de Cheick Doucouré. Mais désireux de recruter un milieu ayant déjà une expérience en Premier League, les Gunners avaient fait d’Yves Bissouma leur priorité. Mais cet autre international malien ne rejoindra pas le pensionnaire de l’Emirates Stadium. L’ancien Lillois a quitté Brighton & Hove pour Tottenham, ennemi juré d’Arsenal. Les Spurs ont officialisé ce transfert via un communiqué partagé sur leurs réseaux sociaux.

Suite à la signature de Bissouma à Tottenham, Mikel Arteta pourrait donc changer d’avis concernant Cheick Doucouré. Le technicien espagnol souhaite un renfort dans son entrejeu au moment où Thomas Partey ne lui donne plus satisfaction. Reste maintenant à savoir si l’autre club nord-londonien va donc approcher le Racing Club de Lens cet été.