RC Lens Mercato : Vieira formule une offre pour un milieu lensois

Publié par Timothée Jean le 28 juin 2022 à 04:25

RC Lens Mercato : Entraîneur de Crystal Palace, Patrick Vieira est passé à l’offensive pour s’offrir un milieu de terrain du RC Lens.

RC Lens Mercato : Vieira dégaine pour Cheick Doucouré

L’été risque d’être long pour les supporters du Racing Club de Lens. Après une belle saison en championnat, le club artésien devrait connaître du mouvement à tous les niveaux. Alors le RC Lens a récemment bouclé l’arrivée de Salis Abdul Samed en provenance de Clermont Foot, les Sang et Or s’apprêtent à perdre l’un de leurs meilleurs joueurs de la saison. Outre Séko Fofana qui rapproche du Paris Saint-Germain, Cheick Doucouré (22 ans) devrait lui aussi faire ses valises du RCL.

Auteur d’une saison pleine au RC Lens, l’international malien a attiré l’attention de Crystal Palace. L’entraîneur Patrick Vieira serait très intéressé par son profil, sa combativité et sa constance dans l’élite (37 matchs disputés cette saison). Convaincus par ses prestations, les Eagles ont alors lancé les grandes manœuvres afin de boucler sa signature le plus rapidement possible. Comme l’indique le journaliste sportif Nabil Djellit, les dirigeants de Crystal Palace ont dernièrement effectué le déplacement à Lens dans le but d'avancer le transfert de Cheick Doucouré. Les négociations avanceraient dans le bon sens.

RC Lens Mercato : Une offre de 25 M€ pour Cheick Doucouré

Selon les informations de la source, les dirigeants du club britannique auraient même formulé une offre de 25 millions d’euros (bonus compris) pour boucler la signature du milieu de terrain malien. Une proposition intéressante, mais reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre les dirigeants du RC Lens de céder leur jeune joueur. Pour l’heure, aucun accord n’a été encore trouvé entre les différentes parties engagées dans ce dossier. Les négociations se poursuivent dans ce sens. Arrivé en juin 2018, Cheick Doucouré reste l’un des hommes clés du système lensois. Il est lié au club jusqu’en juin 2014.