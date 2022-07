RC Lens Mercato : Le RCL officialise le départ d'un milieu

Publié par Anthony le 08 juillet 2022 à 17:58

RC Lens Mercato : L'accord était déjà bouclé mais l'officialisation fut retardée. L'arrivée de Cheick Doucouré à Crystal Palace est imminente.

RC Lens Mercato : Cheick Doucouré quitte le RCL pour Crystal Palace

Annoncé depuis plusieurs jours, Cheick Doucouré est enfin arrivé à Crystal Palace et devrait officialiser son contrat dans les heures à venir. La vente du joueur est un record pour le club avec une indemnité estimée à 27,8 millions d'euros bonus inclus et 15% à la revente si plus-value. Le dernier record remonte au transfert de Loïc Badé à Rennes pour 17 millions d'euros.

L'officialisation a été retardée en raison de problèmes administratifs, notamment dans la délivrance du Visa, selon les informations de L'Équipe, mais n'a pas causé de soucis lors du transfert. Après une saison de haut niveau pour le RC Lens, Franck Haise s'attendait à un exode de ses joueurs, a-t-il annoncé en conférence de presse, ce qui a permis au club de prendre de l'avance sur le mercato et de recruter des milieux de terrain de qualité avec Salis Abdul Samed et Lukasz Poreba.

RC Lens Mercato : Cheick Doucouré s'est révélé petit à petit

Le milieu de terrain a mis du temps avant de se révéler. Il réalise une carrière 100% lensoise où il débute en National 2 et n'a joué que 4 matchs. L'arrivée du Malien dans l'équipe principale en 2019 lui a permis de briller aux yeux de l'Europe. En deux saisons dans l'élite, le joueur cumule 66 matchs pour 3 buts et 5 passes décisives. Beaucoup plus présent sur le terrain cette saison, il fut l'un des piliers de l'équipe, bien qu'il ne soit pas le joueur le plus visible dans cette belle année pour le club Sang et Or.

Ce qui fait la force du joueur de 22 ans, c'est sa récupération de balle et son placement qui est essentiel pour un milieu défensif. Sa qualité de balle au pied est l'un de ses atouts importants pour permettre la relance et déclencher des actions offensives en cassant des lignes qui lui a permis de réaliser certaines passes décisives.