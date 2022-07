RC Lens : À peine parti, un milieu déjà victime d'un chantage

Publié par ALEXIS le 18 juillet 2022 à 17:43

RC Lens : Transféré à Crystal Palace par le RCL, Cheick Doucouré fait l’objet d’un chantage. Son avocat a réagi, ce lundi, via un communiqué.

RC Lens : Cheick Doucouré victime d'un « chantage et extorsion de fonds »

Cheick Doucouré (22 ans) traverse des moments difficiles en ce moment à Crystal Palace où il a été transféré officiellement par le RC Lens, le lundi 11 juillet, contre un montant estimé à 21 millions d'euros. Fraîchement arrivé outre-Manche, le milieu de terrain est victime d’un gros « chantage et d’une extorsion de fonds » de la part d’un agent de joueur et un photographe, soutenus par un journaliste. Ils accusent le joueur en provenance du RCL de faux sur son identité. « Ces individus, manifestement appâtés par les gains supposément générés par leurs transactions, affirment, fausses preuves à l’appui, que mon client aurait une double identité et exigent le paiement d’une somme d’argent en contrepartie de leur silence », a fait expliqué Maître Alexis Rutman, dans un communiqué. Les personnes qui font du chantage à Cheick Doucouré lui auraient envoyé plusieurs messages Whatsapp et de faux documents.

RC Lens : L'avocat de l'ex-milieu de terrain du RCL passe à l'offensive

Saisi du dossier, le représentant de l’international malien (8 sélections) a décidé de poursuivre les auteurs de ces attaques. « Mon client et son entourage ne céderont rien face à de tels agissements qui exposent leurs auteurs à de sévères sanctions pénales. Toutes actions judiciaires appropriées seront donc diligentées, tant sur le plan pénal que civil, à l'encontre de ces trois individus... », a prévenu l’avocat de Cheick Doucouré. Patrick Vieira (46 ans), manager des Eagles, a également réagi à l’acte des maitres chanteurs. Le technicien français a apporté son soutien à la recrue estivale de Crystal Palace, en pleine conférence de presse ce lundi à Melbourne où son équipe effectue sa préparation.