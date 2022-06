RC Lens Mercato : Une opération à 30 M€ annoncée au RCL

Publié par Ange A. le 13 juin 2022 à 09:20

RC Lens Mercato : Le Racing Club de Lens a fixé le prix de l’une de ses pépites. Celle-ci est courtisée en Premier League.

RC Lens Mercato : Un joli pactole promis aux Sang et Or cet été ?

Proche de décrocher une place européenne, le Racing Club de Lens devrait animer le marché des transferts. Plusieurs protégés de Franck Haise suscitent davantage la convoitise après leur deuxième saison satisfaisante dans l’élite. Le nom du capitaine lensois Seko Fofana est désormais associé au Paris Saint-Germain. Sang et Or le plus décisif de la saison, Jonathan Clauss (5 buts et 11 passes décisives) pourrait également quitter le navire cet été, à un an de l’expiration de son contrat. Outre ces deux cadres, Cheick Doucouré pourrait aussi faire l’objet d’un départ. La direction du club nordiste attendrait d’ailleurs un joli chèque en cas de transfert de Doucouré. Le milieu de terrain âgé de 22 ans est pisté par un club de Premier League.

Un gros deal à 30 M€ en vue au RCL ?

L’international malien serait courtisé par Crystal Palace. Il ne serait qu’un simple plan B pour Arsenal. Les Gunners auraient fait de son compatriote Yves Bissouma leur priorité en cas de départ de Thomas Partey. Mikel Arteta souhaiterait s’offrir un milieu qui a déjà une certaine expérience en Angleterre. De leur côté, les Eagles sont prêts à miser sur le crack du Racing Club de Lens. Un accord entre Crystal Palace et Cheick Doucouré aurait déjà été trouvé selon L’Équipe.

Reste maintenant au RC Lens et au club anglais à trouver un terrain d’entente. The Sun assure que le pensionnaire de Premier League se heurte pour le moment aux exigences financières des Sang et Or. Lesquels auraient fixé à 30 millions d’euros l’indemnité de transfert de l’international malien. Selon la source, Palace pourrait se tourner vers d’autres cibles si le Racing ne revoit pas ses exigences au rabais.