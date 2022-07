RC Lens Mercato : C'est fait, le RCL officialise un transfert à 27M€

Publié par Anthony le 11 juillet 2022 à 16:52

RC Lens Mercato : Un enfant de la Gaillette prend son envol vers l'Angleterre ce lundi, après 4 ans de bons et loyaux services au RCL.

RC Lens Mercato : Cheick Doucouré rejoint Crystal Palace pour 5 saisons

Cheick Doucouré quitte les Sang et Or et signe officiellement à Crystal Palace, pour les cinq prochaines saisons à venir. Les Eagles viennent d'officialiser son arrivée dans un communiqué. Le montant du transfert s'élève à 22 millions d'euros + 5 millions d'euros en bonus et devient la vente la plus fructueuse pour le club. Le milieu de terrain défensif avait fait ses adieux au RCL ce dimanche. Arnaud Pouille, directeur général du Racing, a déclaré "Au-delà de mettre l’accent sur une opération record pour le club, qui reversera néanmoins une quote-part significative à l’Académie Jean-Marc Guillou, je tenais à saluer l’état d’esprit et les valeurs de Cheick, qui se qualifie lui-même de « fils du club ». Parmi les « anciens » du groupe, c'est le joueur le plus capé qui s’en va [...] Et nous l’en remercions comme tous ses coéquipiers. "

Cheick Doucouré a récupéré son permis de travail ce lundi avant que le club entraîné par Patrice Vieira n'officialise sa venue. Déjà dans le viseur du coach français depuis son passage à Nice, le milieu de 22 ans souhaitait cet été connaître d'autres horizons, et évoluer en Angleterre. Un temps pisté par Nottingham Forest qui voulait le lier au dossier Brice Samba, Doucouré a finalement décidé de rejoindre les Eagles avec qui il était d'accord sur le plan salarial.

RC Lens Mercato : Un joueur exemplaire quitte le RCL

Cheick Doucouré va laisser de tres bons souvenirs aux supporters du RCL. Discret mais modèle sur le terrain, le milieu de terrain est aimé de tous dans le Nord de la France. Avec une moyenne de 2 interceptions par match, le natif de Bamako n'en reste pas moins un joueur offensif grâce à sa qualité de passe, cumulant notamment 5 passes décisives cette saison. Véritable enfant du club, Doucouté restera toujours dans le coeur des supporters bien qu'il jouera sous d'autres couleurs la saison prochaine.