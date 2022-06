OM Mercato : Marseille à l'assaut d'un buteur de Serie A

Publié par Ange A. le 18 juin 2022 à 09:37

OM Mercato : Recruter en attaque est l’une priorité de Marseille cet été. Pablo Longoria prépare une offre pour Luis Muriel.

OM Mercato : Vers une offensive de Longoria pour Luis Muriel

L’avenir d’Arkadiusz Milik reste encore flou avec l’Olympique de Marseille. Le buteur de 28 ans est prêté avec option d’achat par Naples depuis janvier 2021. S’il a enquillé les buts avec l’ OM, sa gestion par Jorge Sampaoli pourrait conduire à son départ du club phocéen. Préférant un profil plus mobile à la pointe de l’attaque, le coach marseillais n’a pas souvent hésité à se passer des services du Polonais. Lequel n’a pas souvent caché son courroux suite aux choix de son entraîneur. Alors qu’un départ de Milik reste d’actualité, Pablo Longoria avance ses pions pour son remplaçant. Le président marseillais voudrait frapper un joli coup en Serie A. Selon La Gazzetta dello Sport, le responsable phocéen préparerait même une offre pour Luis Muriel. Âgé de 31 ans, le Colombien ne dispose plus que d’un an de contrat avec l’Atalanta Bergame.

Le montant de l’offre de Marseille pour Muriel dévoilée

La publication italienne note que La Dea ne serait pas contre un transfert de Luis Muriel cet été. Surtout qu’il ne lui reste qu’une seule année de contrat avec le 10e de Serie A. L’international colombien ne serait pas d’ailleurs contre une signature à l’ OM. La perspective de disputer à nouveau la Ligue des champions le séduirait. S’agissant du vice-champion de France, il préparerait une offre à hauteur de 12 millions d’euros pour recruter le Colombien aux 45 capes (8 buts).

Mais cette proposition ne devrait pas suffire à convaincre l’Atalanta. Le club italien attendrait au moins 15 millions d’euros pour son numéro 9. Lequel avait été recruté contre 21 millions d’euros en 2019 en provenance du FC Séville. Pablo Longoria est donc prévenu.