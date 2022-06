PSG Mercato : Le clan Lewandowski livre une confidence sur Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2022 à 05:07

PSG Mercato : Luis Campos surveille la situation de Robert Lewandowski au Bayern Munich. L’ancien agent du buteur polonais s’est prononcé sur l’intérêt du Paris SG.

PSG Mercato : Lewandowski détourné du Paris SG par son épouse

Depuis plusieurs années, Robert Lewandowski est régulièrement annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais une seule raison l’a empêché de rallié de rejoindre la capitale : son épouse. « Je n’ai pas pu négocier avec le PSG à l’époque parce que la femme de Robert ne voulait pas venir à Paris. Peut-être que cela a changé depuis », a notamment expliqué Cezary Kucharski, l’ancien agent de l’attaquant du Bayern Munich au micro du média Sport 1.

À un an de la fin de son engagement, l’international polonais veut quitter la Bavière et comme il fallait s’y attendre, le Paris SG est encore cité sur ses traces. Luis Campos, le nouveau conseiller football des Rouge et Bleu voit en Lewandowski un élément capable d’apporter un plus à l’attaque parisienne. Toutefois, le joueur de 33 ans aurait déjà tranché concernant sa prochaine destination et ce n’est pas Paris.

PSG Mercato : Le Barça ne lâche rien pour Robert Lewandowski

En effet, d’après les informations relayées par le quotidien Sport, Robert Lewandowski n’aurait qu’une seule chose en tête en quittant les rangs du Bayern Munich : s’engager avec le FC Barcelone. La source catalane assure que le meilleur buteur du championnat de Bundesliga l’aurait fait comprendre aux émissaires du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Grâce à la vente de 49,9 % des actifs du Barça Licencing Merchandising et d'une partie des droits de télévision à différents investisseurs, Joan Laporta pourrait désormais boucler le transfert du numéro 9 bavarois en toute sérénité.

Recalé par le champion de Bundesliga pour une première offre à 32 millions d’euros hors bonus, le vice-champion de Liga sera revenu à la charge avec une nouvelle proposition estimée à plus de 40 millions d’euros, selon RMC Sport. Mais le Bayern réclamerait un chèque de 50 millions d’euros pour laisser partir l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund.