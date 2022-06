OL Mercato : Le successeur de Denayer déniché au Barça pour 0€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2022 à 19:43

OL Mercato : Sur le point de quitter l’Olympique Lyonnais en fin de contrat, Jason Denayer pourrait être remplacé par un défenseur central du Barça.

OL Mercato : Un ancien de la maison à la place de Denayer ?

Sur le point de quitter l’Olympique Lyonnais en fin de contrat, Jason Denayer (26 ans, 15 matchs et 3 buts en L1 cette saison) ne restera pas en Ligue 1. Annoncé dans les plans du Stade Rennais, le défenseur central se dirigerait plutôt vers la Turquie. D’après les informations de Foot Mercato, le joueur de 26 ans serait en négociations avancées avec le Besiktas. Après avoir évolué sous les couleurs de Galatasaray, en prêt, durant les saisons 2015-2016 et 2017-2018, l’international belge pourrait ainsi retrouver la Süper Lig dès la reprise.

Pour combler le vide qu’il s’apprête à laisser, l’Olympique Lyonnais pourrait compter sur l’un de ses anciens cadres. En effet, selon les derniers renseignements du quotidien catalan Sport, après Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti aimerait revenir à Lyon cet été. Définitivement devenu indésirable au Barça, l’international français fait partie des joueurs qui devraient changer d’air d’ici la fin du mercato.

Également placé dans le collimateur de Montpellier HSC, OGC Nice et du Stade Rennais, le Champion du monde 2018 donnerait sa priorité un retour à l’OL, où il pourrait facilement retrouver ses marques. Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, le défenseur de 28 ans pourrait même débarquer dans le Rhône sans la moindre indemnité de transfert.

OL Mercato : Le Barça prêt à un grand geste pour Samuel Umtiti

Recruté en grande pompe en juillet 2016 contre un chèque de 25 millions d’euros, Samuel Umtiti n’a pas été à la hauteur des espoirs placés en lui. Entre blessures et mauvaises performances, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a énormément déçu à tel point que Xavi Hernandez ne voudrait plus de lui dans son effectif pour la saison prochaine. Selon Sport, le club catalan espère toujours alléger sa masse salariale en séparant d'une dizaine de joueurs cet été.

Mais face à la difficulté de trouver des preneurs pour certains indésirables, la direction barcelonaise envisagerait de recourir à une rupture de contrat. Et les noms de Samuel Umtiti, mais également du gardien de but Neto, sont les plus cités selon le média sportif espagnol. D’ailleurs, jeudi, lors de l’Assemblée générale, des fans du monde entier ont fait des dons sur la chaine YouTube du Barça afin de contribuer au redressement financier de leur club.

Un supporter de l’Inde a ainsi envoyé de l’argent pour « la clause de résiliation de Samuel Umtiti », preuve que le natif de Yaoundé n’est plus le bienvenu chez les Blaugranas. Une bonne nouvelle donc pour l’Olympique Lyonnais qui pourrait en profiter pour récupérer gratuitement son ancien vice-capitaine.