Barça Mercato : Samuel Umtiti a enfin pris sa décision pour son avenir !

Publié par Thomas le 19 octobre 2021 à 13:17

Si le dossier Lionel Messi avait animé les ardeurs barcelonaises cet été, un autre feuilleton, plus confidentiel, avait aussi monopolisé les dirigeants du Barça, le cas Samuel Umtiti. Le champion du monde 2018 était poussé vers la sortie lors du dernier mercato, mais ne parvenait pas à trouver un point de chute. Longtemps associé à un retour en Ligue 1, à l’OGC Nice ou l’OM, le défenseur de 27 ans a fait des révélations chocs où il dévoile sa décision finale.

Barça Mercato : Umtiti, "c’est très clair pour moi"

De l’eau a coulé sous les ponts depuis son but salvateur contre la Belgique dans une demi-finale encore ancrée dans nos mémoires. Depuis quelques saisons maintenant, Big Sam ne casse plus vraiment la démarche à Barcelone où il n’a toujours pas disputé la moindre minute depuis la reprise cette saison. Très proche du championnat de France cet été, le défenseur central a vu son transfert bloqué par son club dans les derniers jours du mercato.

Malgré sa situation très délicate au Barça, Samuel Umtiti a délivré une info choc sur son avenir. L’ancien lyonnais compte s’accrocher à l’écurie catalane jusqu’à la fin de son contrat. « Je ne me vois pas jouer dans un autre club, non. Impossible. C’est très clair pour moi. Je veux démontrer que j’ai le niveau pour jouer ici. [...] Personne ne sait ce que j’ai fait, ce que je fais. Les doubles sessions d’entraînement... je suis un travailleur. »

Umtiti en larme devant Laporta

Le joueur s’était entretenu avec son président après son départ avorté cet été, afin de mettre les choses au clair et trouver un terrain d’entente pour son avenir au club. Durant cet entretien, Umtiti aurait fondu en larme, sous la pression.

Sa situation compliquée à l’époque, qui tend à s’apaiser depuis, aurait fait craquer le joueur comme il le raconte dans les colonnes du Mundo Deportivo. « J'ai pleuré quand j'ai rencontré le président. Je ne parle pas beaucoup, mais si je dis quelque chose je le dis avec mon cœur et à la fin c'est ce qui s'est passé. La vérité c'est que c'était une conversation très importante pour moi. J'avais besoin de prendre la parole et de dire les choses clairement. Que le président sache que je suis bien, que je veux aider le club et l'équipe. C'est la seule chose que je voulais dire. »