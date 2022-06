Stade Rennais Mercato : Le SRFC tient déjà le successeur d’Aguerd

Publié par JEAN-LUC D le 19 juin 2022 à 22:05

Stade Rennais Mercato : Après l’officialisation du départ de Nayef Aguerd, samedi, le SRFC serait déjà sur les traces d’un nouveau défenseur central.

Stade Rennais Mercato : Un ancien de l’ASSE à la place d’Aguerd au SRFC ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Nayef Aguerd a annoncé sur les réseaux sociaux son départ du Stade Rennais. Arrivé en août 2020 en provenance de Dijon pour 4 millions d’euros, le défenseur central de 26 ans va s’engager avec West Ham. Un transfert estimé à 35 millions d’euros pour le SRFC. Soit l’une des grosses ventes de l'histoire du Stade Rennais avec Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga. Depuis plusieurs semaines donc, le club breton multiplie les pistes pour le remplacement de l’international marocain.

Aux dernières nouvelles, un ancien joueur de l’AS Saint-Étienne pourrait ainsi débarquer au Roazhon Park dans les prochains jours. En effet, selon les informations du Daily Star, le Stade Rennais viserait Pape Abou Cissé, passé chez les Verts lors de la saison 2020-2021. Durant ses six mois à Saint-Étienne, le joueur de 26 ans avait été l’un des acteurs du maintien des Verts en Ligue 1. Mais le SRFC n’est pas seul sur cette piste et Florian Maurice va devoir livrer bataille pour espérer gain de cause.

Stade Rennais : Grosse concurrence pour Pape Abou Cissé

Sous contrat avec l’Olympiakos jusqu’en 2024, Pape Abou Cissé serait également dans le viseur de Brighton, Watford, Monza et même de l’OGC Nice. D’après le site spécialisé Transfermarkt, l’international sénégalais est évalué à 8 millions d’euros. La reprise de l’entraînement du Stade rennais est prévue dans 9 jours. Il est clair que Bruno Genesio aimerait avoir tout son effectif au complet à cette date. L’entraîneur des Rouge et Noir espère toutefois pouvoir compter sur le successeur de Nayef Aguerd pour la première journée du championnat contre le FC Lorient.

Affaire à suivre donc…