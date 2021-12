ASSE Mercato : Un coéquipier de Pape Abou Cissé approché

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2021 à 19:43

Un compatriote et coéquipier de Pape Abou Cissé à l’Olympiakos en Grèce serait sur les tablettes de l’ ASSE pour ce mercato hivernal.

L' ASSE tente le coup Ousseynou Ba à l’Olympiakos

L’ ASSE a déjà recruté Joris Gnagnon librement, mais le club ligérien n’a pas fini de se renforcer en défense centrale. Les Stéphanois explorent donc d’autres pistes. Ce mardi, c’est celle menant vers un arrière axial de l’Olympiakos Le Pirée qui est évoquée. Si l’on en croit les informations de L’Équipe, l’AS Saint-Étienne apprécie bien le profil d’Ousseynou Ba et aimerait se faire prêter ses services lors des cinq prochains mois. Ce joueur n’est autre que le coéquipier de Pape Abou Cissé, défenseur central prêté aux Verts lors de la deuxième moitié de la saison dernière, le 29 janvier 2021. En plus d’être coéquipiers, les deux joueurs de 26 ans sont compatriotes et internationaux sénégalais.

D’après le quotidien sportif, l’ ASSE est intéressé par Ousseynou Ba depuis l’hiver dernier. « Les Verts avaient d'ailleurs déjà étudié son dossier, lors du précédent mercato d'hiver, avant que ce ne soit finalement Abou Cissé qui les rejoigne pour un prêt de six mois », a-t-il rappelé. Comme Cissé qui avait joué à l’AC Ajaccio (2015-2017) par le passé, Ousseynou Ba connait aussi le championnat français. Il a joué au Gazélec FC Ajaccio pendant deux saisons, d’abord en 2017-2018, lors de son arrivée en Europe, puis en 2018-2019 sous forme de prêt de l’Olympiakos.

Le coach du club grec ferme la porte au coéquipier d'Abou Cissé

Toutefois, le prêt du natif de Dakar (capitale du Sénégal) à Sainté s’annonce compliqué. Et pour cause, il devait retrouver une place de titulaire en janvier, pour pallier l'absence d'Abou Cissé sélectionné pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021). Entraîneur portugais du club grec, Pedro Martins a d’ores et déjà fermé la porte de sortie à la cible de l’ ASSE avant même l’ouverture du marché de janvier. Il a indiqué que Ousseynou Ba ne sera pas prêté début janvier.

Or, les Stéphanois sont dans l’urgence pour remplacer le Camerounais Harold Moukoudi et le Guinéen Saïdou Sow convoqués avec leur pays respectif pour disputer la CAN au Cameroun du 9 janvier au 6 février. De plus, Joris Gnagnon doit encore travailler en janvier afin de retrouver sa forme physique et aussi du rythme, du fait qu'il n’a plus joué depuis la rupture de son contrat au FC Séville en septembre 2021.