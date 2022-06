OGC Nice Mercato : Officiel, un joueur clé quitte le Gym

Publié par ALEXIS le 20 juin 2022 à 22:56

OGC Nice Mercato : Libre à l’issue de son contrat, un joueur du Gym a rejoint le PSV Eindhoven, dans le championnat des Pays-Bas.

OGC Nice Mercato : Walter Benitez rejoint le PSV Eindhoven

L’ OGC Nice et Walter Benitez, c’est fini ! Le gardien de but a quitté le club azuréen, librement, à la fin de son bail. Pour la suite de sa carrière, il a choisi le championnat néerlandais. L’arrivée du gardien de but a été annoncée par Ruud van Nistelrooy, l'entraîneur du PSV Eindhoven. Dans des propos rapportés par la presse, le coach des Fermiers a encensé le gardien de but franco-argentin. « Du caractère, un professionnel et un gagnant, ce sont trois mots qui s’appliquent à lui », a-t-il lâché sur Walter Benitez.

Alors que le portier est annoncé aux Pays-Bas pour y passer sa visite médicale, selon la presse néerlandaise, ce dernier a confirmé son départ du Gym dans un message posté sur Twitter. « C’est difficile d’écrire ce que je ressens en ce moment. Merci à tous ceux qui m’ont fait aimer ce maillot. Je ne vais pas vous dire “au revoir”… je vous dis “à bientôt”, car niçois une fois, niçois pour toujours », a-t-il écrit.

Le Gym rend hommage à son gardien de but

Dans la foulée du message du Walter Benitez, l’ OGC Nice lui a rendu hommage pour les six saisons passées sous le maillot des Aiglons. « Arrivé en fin de contrat avec l’OGC Nice, Walter Benitez quitte Nice. Ce qu’il a confirmé sur ses réseaux sociaux, ce lundi. L’ OGC Nice souhaite beaucoup de réussite à celui qui a été un modèle sur le terrain et en dehors et le remercie du fond du cœur. Au revoir Walter Benitez et merci pour tout », a communiqué le club azuréen, tout en soulignant « la régularité impressionnante et l’état d’esprit magnifique » du joueur.

L’imposant gardien de but (1,91 m) a totalisé 189 matchs avec les Aiglons. Dernier rempart de l’ OGC Nice, il a largement contribué à la qualification des Aiglons pour la Ligue Europa Conference. Il a réussi 14 clean sheet et a concédé 35 buts en 37 matchs disputés en Ligue 1 la saison dernière. Avec le PSV Eindhoven, le portier de 29 ans disputera les tours préliminaires de la Ligue des champions.