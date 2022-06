OM Mercato : L’arrivée d’Alexis Sanchez se précise à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 21 juin 2022 à 06:10

OM Mercato : Courtisé par l’ OM, Alexis Sanchez s’apprête à rencontrer la direction de l’Inter Milan, pour un rendez-vous décisif pour son avenir.

OM Mercato : Rencontre prévue entre Alexis Sanchez et l’Inter Milan

Suspendu à la décision de la DNCG, qui surveille de très près sa masse salariale, l’Olympique de Marseille travaille toujours en coulisse pour attirer de nouveaux renforts cet été. La direction de l’ OM souhaite se renforcer dans chaque secteur de jeu, à commencer par son attaque. Et la dernière piste offensive des Marseillais mènerait à Alexis Sanchez. Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli est un grand admirateur de l’attaquant de l’Inter Milan. Il avait déjà tenté de le recruter lors du mercato estival, sans succès. Mais cette tentative manquée n’a pas pour autant refroidi les ardeurs marseillaises.

La direction de l’OM est revenue à la charge pour sa signature et accélère pour boucler son transfert. L’entourage d’Alexis Sanchez a d’ailleurs récemment confirmé l’existence de contacts entre les différentes parties. La direction du club phocéen aurait renoué les discussions avec l’ancien buteur du FC Barcelone et cette approche concrète commence à porter ses fruits. Selon le journaliste Rudy Galetti, le clan Alexis Sanchez va bientôt rencontrer la direction de l’Inter Milan dans l’objectif d’obtenir un bon de sortie dès cet été.

OM Mercato : Alexis Sanchez, un départ fixé à 4 M€ ?

Peu utilisé à l’Inter Milan, l’attaquant de 33 ans souhaiterait retrouver un temps de jeu plus conséquent et relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Il compte donc le faire savoir à ses dirigeants. Mais reste à savoir si les Nerazzurri se montreront réceptifs à sa requête. À une année de la fin de son contrat expirant jusqu’en juin 2023 avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez se retrouve en position de force pour négocier son départ. C’est pourquoi la source explique qu’un montant de 4 M€ pourrait être demandé pour son transfert. Un montant accessible pour les finances marseillaises. Sauf que le salaire de l’attaquant chilien, estimé à environ à 7 M€ par an, reste un obstacle majeur dans ce dossier.