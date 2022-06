OM Mercato : Pablo Longoria a flairé un joli coup à Tottenham !

Publié par JEAN-LUC D le 21 juin 2022 à 08:10

OM Mercato : Toujours dans l’attente de sa première recrue de l’été, Pablo Longoria multiplie les pistes. Le président marseillais lorgnerait Tottenham.

OM Mercato : Longoria vise un grand espoir du football espagnol

Malgré sa volonté affichée de renforcer considérablement son équipe en vue de la saison prochaine et de la Ligue des Champions, le président de l’Olympique de Marseille n’est toujours pas parvenu à enregistrer sa première signature sur ce mercato estival. En effet, les échecs se multiplient pour l’OM puisque les dossiers Mohamed-Ali Cho, Axel Witsel, Riechedly Bazoer, Pablo Longoria vole d’échec en échec.

Déterminé à réussir toutefois à apporter du sang neuf à son collectif, Pablo Longoria a nommé un nouveau directeur sportif en la personne de Javier Ribalta. Et l’ancien directeur du recrutement de Manchester United pourrait faire son grand baptême sur la Canebière avec un grand espoir du football espagnol. En effet, l'Olympique de Marseille se serait renseignée sur la situation de Bryan Gil, ailier espagnol de Tottenham, en vue d’un prêt la saison prochaine.

OM Mercato : Bryan Gil prêté à Marseille la saison prochaine ?

Alors qu'il ne va pas rester à Valence et semble avoir peu de chance d'entrer dans les plans d'Antonio Conte, Bryan Gil intéresserait Pablo Longoria selon Nabil Djellit, qui a glissé l’Info dans L’Équipe du Soir. Selon le journaliste, l'OM est intéressé par un prêt et en a déjà parlé avec Tottenham.

« Comme évoqué par L’Équipe apprécie le profil de Bryan Gil. Le boss de l’OM a passé un coup de fil à Tottenham pour se renseigner sur l'ailier de 20 ans, de retour de Valence. L’OM penserait à un prêt pour un joueur sous contrat jusqu'en 2026 », explique le journaliste de France Football.

Arrivé à l'été 2021, l'attaquant de 21 ans fait partie des joueurs que les Spurs espèrent vendredi rait vendre cet été, un an après avoir déboursé 25 M€ pour l'enrôler. Le jeune international espagnol (4 sélections) est sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2026 et sort d'une saison à 37 matches, pour 0 but et 2 passes décisives.

Affaire à suivre…