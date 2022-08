Barça Mercato : Le FC Barcelone acte le départ d'un crack espagnol

Publié par Thomas G. le 09 août 2022 à 18:43

Barça Mercato : Renforcé par l'arrivée de nombreuses recrues, le FC Barcelone va perdre l'une de ses pépites dans les prochaines heures.

Barça Mercato : Accord trouvé pour le départ d’un grand talent

Le FC Barcelone a connu un été mouvementé. À un mois de la fin du mercato, les Blaugranas ont déjà enregistré l’arrivée de six nouvelles recrues. Ces renforts ont été achetés avec comme objectif d’apporter une plus-value à l’effectif de Xavi. La nouvelle stratégie du Barça a ainsi fait de nombreuses victimes qui sont amenées à quitter le club cet été.

La pépite espagnole issue de la Masia, Nico Gonzalez, fait partie des joueurs qui ont perdu gros durant le mercato. Titulaire en devenir en fin de saison, le milieu de 20 ans a perdu sa place aux détriments de Franck Kessié. Selon Sport, le Barça est parvenu à un accord avec le FC Valence pour le prêt de Nico Gonzalez. L’espoir espagnol également pisté par Manchester City et l' OM devrait prolonger avec le FC Barcelone avant d’être prêté à Valence.

Les Blaugranas ne vont pas ajouter d’option d’achat pour le prêt de Nico Gonzalez, Xavi comptant sur lui dans les années à venir. L’entraîneur espagnol souhaite que cette saison lui serve d’apprentissage avant de revenir plus aguerri au Barça. Après le départ de Riqui Puig, c’est un deuxième milieu de terrain issu de la Masia qui s’apprête à quitter le FC Barcelone.

Barça Mercato : Le FC Barcelone continue de dégraisser son effectif

Le FC Barcelone a lancé un dégraissage massif pour parvenir à enregistrer les recrues du mercato, avant le début du championnat. Samuel Umtiti et Nico Gonzalez devaient quitter le club, tandis que la direction catalane s’active pour trouver des solutions supplémentaires. Gerard Piqué et Sergio Busquets sont d’accord pour baisser leur salaire, et dans le même temps, un accord est proche pour la résiliation de contrat de Memphis Depay. Malgré ces nombreuses avancées, le Barça reste dépendant du feuilleton de l’été : le dossier Frenkie de Jong.