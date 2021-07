Tottenham Mercato : Officiel, la pépite Bryan Gil débarque

Publié par Thomas le 26 juillet 2021 à 16:58

C’est offciel, Bryan Gil débarque en Premier League à Tottenham. Les Spurs ont acté le transfert de la pépite espagnole en provenance du FC Séville. Dans le sens inverse, l’Argentin Erik Lamela est arrivé en Andalousie. Les dirigeants londoniens ont dû débourser une somme de 25 millions d’euros supplémentaires dans l’opération pour enrôler l’attaquant de 20 ans. Actuellement en lice pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Bryan Gil s’est engagé jusqu’en 2026 chez les Spurs.

Tottenham Mercato : Le FC Séville empoche 25 millions pour Bryan Gil

On évoquait ce surprenant échange que s’apprêtait à réaliser le FC Séville et Tottenham, c’est désormais officiel. Les Spurs, désireux de renforcer leur ligne offensive, notamment après le retour de Gareth Bale au Real Madrid, souhaitaient enrôler la pépite de 20 ans, Bryan Gil, qui sort d’une saison remarquable à Eibar en Liga. Les dirigeants avaient alors proposé un échange avec le milieu argentin Erik Lamela, en plus d’une compensation de 25 millions d’euros. Aujourd’hui, le double transfert est officiel, Lamela rejoint le club andalou du FC Séville après huit saisons à Londres. Le joueur portera le numéro 17. Bryan Gil s’engage lui pour cinq saisons chez les Spurs, soit jusqu’en 2026. Le joueur participe actuellement aux JO avec l’Espagne, et pourrait louper le début du championnat anglais.

Le FC Séville lâche donc son joyau de 20 ans, après 2 saisons au club, et un prêt cette année au club d’Eibar. L’attaquant espagnol a fait le bonheur des supporters basques, notamment avec son pied gauche magique qui lui a permis de marquer 4 buts et de délivrer 3 passes décisives en 28 apparitions de Liga. Pur produit du centre de formation sévillan, Bryan Gil va se confronter à un tout nouveau championnat, plus rugueux. Dans le sens inverse, Erik Lamela quitte la Premier League où il était arrivé en 2013 en provenance de l’AS Roma.