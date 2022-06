PSG Mercato : Avant Galtier, une star va signer au Paris SG !

Publié par Thomas le 21 juin 2022 à 11:06

PSG Mercato : En attendant l'arrivée de Christophe Galtier à la tête du Paris SG, Luis Campos se rapproche d'une signature superbe en défense.

PSG Mercato : Ça sent bon pour l’arrivée de Milan Skriniar à Paris

L’été s’annonce chaud au Paris Saint-Germain. Depuis l’officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé dans la capitale, les Rouge et Bleu s’adonnent à un chantier colossal, afin d’insuffler un vent nouveau à l’effectif, et ce, à tous les niveaux. Après le limogeage de Leonardo et l’arrivée dans la foulée du Portugais Luis Campos, le Paris SG a entamé réellement son mercato estival, en ciblant plusieurs joueurs clés pour la saison prochaine. Alors que Christophe Galtier pourrait être officialisé avant la fin de la semaine, le directeur du football parisien serait en passe de boucler la venue d’un roc défensif.

Désireux de renforcer sa charnière centrale avec des joueurs de caractère, Luis Campos fait de Milan Skriniar sa priorité à ce poste. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à l’Inter Milan, l’international slovaque fait l’objet d’une protection assidue de la part des Nerazzurri, qui se montrent intransigeants sur le montant du transfert.

Si Paris semblait encore loin des demandes interistes, la donne devrait changer ce mardi, comme le dévoile le journaliste Gianluca Di Marzio. L’insider italien annonce en effet que le PSG va formuler une offre de 60 millions d’euros à l’Inter Milan dans la journée, censée faire plier le board lombard. Un montant confirmé par Fabrizio Romano qui dévoile qu’après " un premier refus : une nouvelle offre de 60M€ plus bonus " va être faite. Une proposition conséquente, qui se colle aux exigences de l’Inter et qui devrait ainsi finaliser le transfert du défenseur.

PSG Mercato : Le projet de Luis Campos se met en place

Si Luis Campos a érigé Milan Skriniar comme objectif numéro 1 cet été, c’est pour une raison bien précise. Le dirigeant portugais souhaite installer au Paris Saint-Germain un système à 3 défenseurs. Vaguement utilisé par Mauricio Pochettino cette saison, la formation 3-5-2 devrait être standardisée l’exercice suivant, avec un trio Ramos-Marquinhos-Skriniar en charnière centrale.

Cette formation permettrait ainsi une liberté plus ample pour les latéraux, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui pourraient alors se projeter davantage vers l’avant. Lionel Messi disposerait lui aussi de plus d’espace, en endossant le rôle de numéro 10 et leader technique de l’effectif. En pointe, Kylian Mbappépourrait être épaulé de Gianluca Scamacca, attaquant de Sassuolo visé par le Paris SG cet été.