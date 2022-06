AJ Auxerre Mercato : Un cadre en défense vers Vitesse Arnhem

Publié par Dylan le 22 juin 2022 à 00:13

AJ Auxerre Mercato : Après avoir connu les joies de la montée en Ligue 1, l'AJA pourrait perdre l'un de ses cadres, pisté par un club d'Eredivisie.

AJ Auxerre Mercato : Carlens Arcus vers le Vitesse Arnhem

Après dix ans d'attente interminable en Ligue 2, l'AJ Auxerre va retrouver l'élite du football français. Fort d'une 3e place acquise dans la saison régulière, le club icaunais a réalisé un véritable parcours du combattant pour s'offrir sa place en Ligue 1, en éliminant successivement le FC Sochaux-Montbéliard puis l'AS Saint-Étienne dans une confrontation aller-retour. L'AJA s'est même récemment offert Youssouf M'Changama, deuxième meilleur passeur de Ligue 2, mais pourrait perdre l'un de ses cadres dans les prochains jours.

Selon les informations du journal L'Équipe, il s'agirait du défenseur droit Carlens Arcus (25 ans) qui a disputé 32 des 38 rencontres de Ligue 2 cette saison pour un but et 4 passes décisives. L'international haïtien (25 sélections, 1 but), arrivé en France en 2015 du côté de l'ESTAC Troyes, a été un des artisans de la montée de l'AJ Auxerre en Ligue 1 et s'est surtout imposé comme titulaire incontestable au poste d'arrière-droit. Son nom a récemment été associé au Vitesse Arnhem, club d'Eredivisie qui souhaiterait l'attirer en vue de la saison prochaine.

AJ Auxerre Mercato : Accord trouvé pour Carlens Arcus

Le défenseur haïtien serait même tombé d'accord avec le sixième du championnat néerlandais selon L'Equipe. Il aurait été séduit par le projet proposé, et pourrait s'engager dans les prochains jours aux Pays-Bas. Vitesse Arnhem est un club important en Eredivisie, lui qui vient de participer à la première édition de la Ligue Europa Conférence et qui s'était sorti d'un groupe composé entre autres du Stade Rennais et de Tottenham, avant d'être éliminé par l'AS Roma en huitièmes de finale.

Souvent dans le haut de tableau de l'élite néerlandaise, Vitesse Arnhem a donc très bien pu séduire Carlens Arcus sur ces points. Néanmoins, l'AJA aurait transmis une offre de prolongation à son latéral. Le club bourguignon veut conserver son joueur et devrait tout faire pour le retenir. Après avoir connu la Ligue 2 et la Ligue 1 avec l'ESTAC, le LOSC et donc l'AJ Auxerre où il aura joué 161 matchs, Carlens Arcus pourrait découvrir un nouveau championnat avec l'Eredivisie. En cas de perte de son défenseur, Auxerre devrait sans doute recruter au même poste.