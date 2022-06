FC Nantes Mercato : Un joueur apprécié de Kombouaré quitte le FCN

Publié par ALEXIS le 21 juin 2022 à 19:43

FC Nantes Mercato : Un joueur apprécié de Kombouaré ne reviendra pas au FCN après sa saison en prêt réussie. Il vient d’être transféré par son club.

FC Nantes Mercato : Osman Bukari signe à Étoile Rouge de Belgrade

Antoine Kombouaré souhaitait conserver Osman Bukari dans son équipe, après sa saison satisfaisante avec les Canaris, vainqueurs de la coupe de France et qualifiés pour la Ligue Europa. L’ailier droit était en effet prêté au FCN par La Gantoise, pour une seule saison, sans option d’achat. Retourné en Belgique, il a fait l’objet d’un transfert, ce mardi. L’international ghanéen s'est engagé avec l'Étoile Rouge de Belgrade. D’après Transfermarkt, la transaction s'est conclue à 2 millions d'euros. Le club serbe a officialisé l'arrivée d'Osman Bukari en provenance de La Gantoise.

FC Nantes Mercato : Déjà quatre joueurs offensifs partis

Avant Osman Bukari, le FC Nantes a perdu Randal Kolo Muani, son meilleur buteur en Ligue 1 la saison dernière (avec 12 buts et 5 passes décisives en 35 matches disputés). L'avant-centre de 23 ans a refusé de prolonger son contrat avec son club formateur et a filé librement à l’Eintracht Francfort en Bundesliga. En fin de contrat le 30 juin avec le club de la Cité des Ducs, Kalifa Coulibaly (30 ans) est aussi parti, libre de tout engagement. Un troisième attaquant de pointe, Jean-Kévin Augustin (25 ans) a également quitté le FC Nantes et a signé au FC Bâle en Suisse. Ne rentant pas dans les plans d'Antoine Kombouaré, les deux derniers ont été laissés libres.

Deux autres joueurs offensifs des Canaris, très courtisés, sont susceptibles d’être transférés cet été. Il s’agit du milieu offensif Ludovic Blas (15 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues) et de l’ailier gauche Moses Simon, auteur de 6 buts et 8 passes décisives en L1, lors de l'exercice dernier.