PSG Mercato : Campos frappe encore, le Paris SG tient sa 2e recrue

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2022 à 05:56

PSG Mercato : Dans l’attente de l’officialisation pour Vitinha en provenance du FC Porto, Luis Campos vient de frapper un autre gros coup pour le Paris SG.

PSG Mercato : Accord total pour Renato Sanches

En attendant le communiqué officiel qui annonce l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto contre un chèque de 40 millions d’euros, le Paris Saint-Germain avance ses pions sur un autre crack portugais. En effet, selon La Repubblica, le PSG aurait trouvé un accord avec le LOSC pour le transfert de Renato Sanches. À un an de la fin de son contrat chez les Dogues, le milieu de terrain de 24 ans n’a pas voulu prolonger et s’apprête donc à changer de club. Annoncé tout proche de l’AC Milan, l’international portugais se dirige ainsi vers le Paris SG.

Le média catalan évoque un deal à hauteur de 25 millions d’euros. Renato Sanches, lui, devrait parapher un bail de quatre saisons avec une cinquième année en option pour un salaire de 5 millions d’euros net par année. l’ex-milieu de terrain du Bayern Munich est tout proche de rejoindre le PSG pour un total de 25 millions d’euros. Longtemps annoncé comme le favori dans ce dossier, l’AC Milan serait ainsi en train de se faire doubler sur ce dossier par la puissance financière du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Échec et mat pour l’AC Milan dans le dossier Sanches

« Le PSG a trouvé l’accord avec Lille pour 25 millions et des bonus. L’AC Milan reste ferme sur ses 18 et 2 de bonus et a fait savoir qu’il ne compte pas égaler l’offre du PSG. Lequel a proposé un contrat de 5 ans à millions d’euros par saison au Portugais. » D’après La Repubblica, en plus des 25 millions d’euros, la proposition du club de la capitale à Lille OSC comprendrait également des bonus pouvant aire grimper le coût de l’opération à environ 30 millions d’euros. Sauf changement de dernière minute, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Renato Sanches, sera la deuxième recrue estivale de Luis Campos au Paris Saint-Germain.