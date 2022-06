PSG Mercato : Luis Campos frappe encore, Renato Sanches arrive !

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2022 à 22:35

PSG Mercato : Après avoir bouclé l’arrivée de Vitinha, Luis Campos serait sur le point de finaliser le recrutement de Renato Sanches du LOSC au Paris SG.

PSG Mercato : Luis Campos a lancé son filet pour Renato Sanches

Après avoir levé la clause libératoire de Vitinha fixée à 40 millions d’euros par le FC Porto, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur un autre milieu de terrain portugais. En effet, d’après les informations de nos confrères du portail Le 10Sport, le nouveau conseiller football du club de la capitale aurait ouvert des négociations avec les dirigeants de Lille OSC pour Renato Sanches.

À un an de la fin de son engagement avec le LOSC, l’international portugais ne sera pas retenu en cas de belle offre. Et si l’AC Milan semblait tenir la corde dans cette affaire, la donne serait finalement en train de changer. À en croire le journaliste Manu Sainz du quotidien madrilène AS, le joueur de 24 ans serait désormais sur le point de rejoindre le Paris SG, qui aurait remporté la bataille face au club italien.

À la recherche d'un nouveau défi plus élevé que celui de Lille, Renato Sanches aurait accepté le challenge parisien et le deal devrait se régler rapidement entre les deux clubs. Le 10Sport assure que les dirigeants lillois réclameraient 30 millions d’euros pour le compatriote de Cristiano Ronaldo. Alors que l’AC Milan ne proposerait que 15 millions d’euros, le PSG devrait rafler la mise avec un montant plus élevé. D’ailleurs, l’entourage de l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich avait d’ores et déjà ouvert la porte à un éventuel transfert à Paris.

PSG Mercato : Le clan Renato Sanches a donné sa réponse à Campos

Il y a quelques jours, un membre du clan Renato Sanches avait fait le point sur sa situation. Sur le départ à Lille, le Golden Boy 2016 ne sait pas encore dans quel club il évoluera la saison prochaine, mais il aurait une préférence pour la Ligue 1. Ce qui pourrait grandement faciliter la tâche à Luis Campos pour le faire venir au Paris Saint-Germain.

« En plus, Renato aime Paris et le Championnat de France. Luis Campos peut le faire changer d’avis. Je suis certain que Renato va s’en aller de Lille, mais je ne suis pas convaincu qu’il sache encore où… », a confié l’entourage du natif de Lisbonne. Alors que l'arrivée de Vitinha devrait prochainement être officialisée par le club de la capitale, Renato Sanches pourrait être la deuxième recrue de Luis Campos sur ce mercato estival.

Affaire à suivre donc…