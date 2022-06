OL Mercato : Le dossier Lucas Paqueta se complique pour Lyon

Publié par Dylan le 22 juin 2022 à 19:55

OL Mercato : Déjà très courtisé sur le marché des transferts, Lucas Paqueta est également suivi en premier League, où un cador aimerait le signer.

OL Mercato : Tottenham entre dans la course pour Lucas Paqueta

Restera, ne restera pas ? C'est la question que tout le monde se pose à l'Olympique Lyonnais concernant Lucas Paqueta. Le talentueux milieu offensif est courtisé par plusieurs clubs européens, surtout en Premier League où Arsenal et Newcastle United ont confirmé leur intérêt. Le dernier nommé, qui a été racheté il y a peu par un prince saoudien, pourrait d'ailleurs mettre 60 millions d'euros sur la table pour s'offrir les services du joueur.

Pour rappel, l'OL attendrait au moins 50 millions d'euros pour Lucas Paqueta. Si Newcastle est un sérieux concurrent dans le dossier, c'est un autre club de Premier League qui pourrait donner des sueurs froides au club de Jean-Michel Aulas. Selon les informations de Football London, Tottenham serait rentré dans la course pour l'international brésilien (33 sélections, 1 but). À la recherche d'un milieu pour renforcer son entrejeu, les Spurs ont déjà attiré plusieurs joueurs dont Yves Bissouma (ex-Brighton) et Ivan Perisic (ex-Inter).

OL Mercato : Les Spurs en pole parmi les concurrents de Lyon

Tottenham pourrait être le concurrent numéro 1 de l'Olympique Lyonnais dans le dossier Lucas Paqueta. En effet, le fait que les Spurs vont disputer la Ligue des Champions la saison prochaine serait un avantage sans précédent face à Arsenal et Newcastle, les autres prétendants du Brésilien en Premier League.

L'OL ne devrait pas retenir son joueur en cas d'offre alléchante, car le club a besoin de vendre pour soulager ses finances après une période marquée par le Covid et le fiasco de Mediapro. De plus, les Gones ont attiré un attaquant en la personne d'Alexandre Lacazette et pourraient se montrer plus enclins à vendre leur milieu. Néanmoins, Lucas Paqueta pourrait également rester dans la cité rhodanienne avec l'arrivée du futur actionnaire majoritaire John Textor, officialisée dans la semaine.