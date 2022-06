ASSE Mercato : Un milieu prometteur se dirige vers Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 22 juin 2022 à 17:55

ASSE Mercato : Alors que Dylan Chambost s'est engagé officiellement chez les Verts, l'AS Saint-Étienne pourrait frapper un nouveau coup au milieu.

ASSE Mercato : Une pépite de l’AS Nancy se rapproche du Forez

L’AS Saint-Étienne ne manque pas d’ambitions en ce début du mercato estival. Malgré une descente douloureuse en deuxième division, le club ligérien souhaite insuffler un dynamisme nouveau à son effectif, notamment impacté par plusieurs départs de taille. Les Verts, qui ont perdu récemment Arnaud Nordin (Montpellier HSC) et Romain Hamouma (AC Ajaccio), devraient prochainement acter les départs de Denis Bouanga (visé par Nice, l’OM et le FC Nantes), Lucas Gourna-Douath et possiblement Saïdou Sow, en plus des nombreux joueurs en fin de contrat cet été.

Pour se reconstruire, Laurent Batlles cible plusieurs cadres de Ligue 2, mais aussi certains de ses hommes forts de l’ESTAC. L’ancien coach troyen a notamment enregistré la signature en début de semaine de Dylan Chambost, libre après 3 saisons dans l'Aube. Mais les Verts ne comptent pas stopper leur recrutement de sitôt au milieu de terrain. L’ ASSE serait sur les rangs pour enrôler le prometteur Neil El Aynaoui, sous contrat jusqu’en 2024 à l’AS Nancy Lorraine.

Le joueur de 20 ans est suivi de près par Loïc Perrin et son équipe, qui aurait lancé l’offensive récemment pour le signer. Ilan aurait déjà observé le talent nancéen, comme le dévoile le compte Sainté Inside, qui évoque également un accord verbal entre El Aynaoui et Saint-Etienne. Une belle opération qui se dessine donc pour Batlles et les siens, qui devront toutefois débourser près d'un million d’euros pour finaliser le transfert.

ASSE Mercato : En attendant El Aynaoui, Giraudon et Briançon arrivent

Les prochaines heures devraient être mouvementées dans la Loire. Après Dylan Chambost, recruté pour deux saisons, l’AS Saint-Étienne devrait officialiser ce jeudi les signatures d’Anthony Briançon (Nîmes Olympique) et Jimmy Giraudon (ESTAC). Les deux défenseurs centraux vont parapher un contrat de 3 ans chez les Verts. De bon augure pour la suite des échéances, en attendant le rachat du club ligérien, qui semble connaître quelques rebondissements ces derniers jours.