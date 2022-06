ASSE Mercato : Incroyable, la vente de Saint-Etienne en péril !

Publié par ALEXIS le 22 juin 2022 à 13:55

ASSE Mercato : Le processus de vente de l’AS Saint-Étienne est en suspens. David Blitzer serait refroidi par les propriétaires du club.

ASSE Mercato : Vente, Blitzer déçu par Romeyer et Caïazzo

Entré en négociation exclusive avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour racheter l' ASSE, David Blitzer (52 ans) pourrait se retirer du dossier. Les nouvelles rapportées par ses représentants, lors de leur visite à Saint-Etienne, auraient déçu le milliardaire américain. « La visite de la délégation américaine à l'Etrat la semaine dernière ne s'est pas très bien passée. Les membres de la garde rapprochée de l'Américain, présents à Saint-Étienne, repartis avec de nombreux documents, auraient été déçus par ce rendez-vous, notamment par l'accueil qui leur a été réservé », a noté But Football Club.

En effet, David Blitzer (propriétaire de plusieurs clubs, dont Crystal Palace) serait écœuré par le comportement des deux propriétaires du club ligérien, comme le confirme le journaliste Romain Molina. « Comme à chaque fois, les inénarrables propriétaires de l’ ASSE rendent zinzin les gens/groupes intéressés par un rachat », a-t-il lâché sur son compte Twitter.

« Des années qu’ils cherchent à vendre, des années qu’ils font les mêmes choses (manque de transparence surtout). Wait and see pour le cas Blitzer... », a rapporté le journaliste, qui suit le dossier de la vente de l'AS Saint-Étienne depuis de longues semaines. Dans le même temps, Manu Lonjon en rajoute une couche, affirmant que le dossier se serait tendu ces derniers temps, pointant notamment du doigt Roland Romeyer.

D'après l'ancien journaliste de L'Équipe, l'actuel co-président des Verts ne se comporterait pas de la meilleure des manières, mettant en péril le dossier de rachat. Ajouté à cela les « mauvaises surprises comptables » ainsi que les sanctions qui menacent l' ASSE, David Blitzer ne serait ainsi plus si proche de reprendre le navire ligérien.

Vente ASSE : Plusieurs projets déjà repoussés par Romeyer et Caïazzo

Pour mémoire, les négociations pour la vente de l' ASSE entre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avec le groupe américain Peak6 Investment, en mai 2018, s'étaient soldées par un échec. Remis sur le marché depuis le 14 avril 2021, le club stéphanois est toujours sans preneur, 14 mois plus tard. Les prétendants au rachat ne manquent pourtant pas. Mais les projets d’Olivier Markal, de Norodom Ravichack, du fonds américain 777 Partners ou encore celui du duo Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier n’ont pas séduit les deux présidents de l’AS Saint-Étienne.